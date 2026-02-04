AMD – Möglicher Release-Zeitraum für nächste Xbox und die Steam Machine genannt

AMD hat in einem Unternehmensgespräch angedeutet, dass die Entwicklung des Prozessors für die nächste Xbox-Konsole von Microsoft für einen möglichen Launch im Jahr 2027 voranschreitet. Außerdem könnte die Steam Machine schon sehr bald erscheinen.

AMD verrät möglichen Xbox-Release

Auf einem kürzlichen Analysten-Call gab AMD-CEO Lisa Su an, dass die Entwicklung eines speziellen Chips (Semi-Custom SoC) für Microsofts nächste Xbox-Generation „gut voranschreitet, um einen Launch im Jahr 2027 zu unterstützen“. AMD wäre zumindest in diesem Zeitraum bereit für die Xbox, wenn es um den technischen Aspekt geht.

Die Aussage untermauert die strategische, mehrjährige Partnerschaft, die Microsoft und AMD im vergangenen Jahr bekanntgaben. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von Chips für die nächste Konsolengeneration. Die nächste Xbox wird laut Xbox-Präsidentin Sarah Bond ein „sehr hochwertiges und kuratiertes Erlebnis“ bieten und soll nicht auf einen einzelnen Store oder ein Gerät beschränkt sein. Dies deutet auf eine hybride Strategie hin, nach der man eine Mischung aus PC & Konsole entwickelt. Vorherige Informationen, die im Rahmen des Rechtsstreits zwischen der FTC und Microsoft durchsickerten, deuteten auf einen möglichen Termin im Jahr 2028 hin. Microsoft wies jedoch darauf hin, dass diese Dokumente nicht mehr den aktuellen Plänen entsprechen.

Kommt die Steam Machine noch im Frühjahr 2026?

Als AMD-CEO Dr. Lisa Su kürzlich die Geschäftsaussichten präsentierte, erwähnte sie nicht nur die nächste Xbox, sondern auch ein anderes kommendes Gerät, das AMD-Chips nutzt: die Valve Steam Machine, die bereits für Anfang 2026 geplant ist.

Während Microsoft und AMD einen exklusiven Chip entwickeln, verlässt sich Valve bei seiner Steam Machine auf AMDs standardisierte PC-Komponenten. Ziel von Valve ist es, das PC-Spielerlebnis mit dem gesamten Steam-Bibliothekszugang direkt ins Wohnzimmer zu bringen. Die Steam Machine verfolgt demnach auch ein durchaus Ziel, wie die Xbox. Ob die Valve-Konsole allerdings schon so bald erscheint ist unklar, schließlich zeigt die Aussage nur die Bereitstellung durch AMD. Auch durch die Preisexplosion im RAM-Bereich gab es schon so manche Spekulation um Verschiebungen, bis sich die Situation entspannt.

