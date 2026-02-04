Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

AMD – Möglicher Release-Zeitraum für nächste Xbox und die Steam Machine genannt

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2023 © Microsoft

AMD hat in einem Unternehmensgespräch angedeutet, dass die Entwicklung des Prozessors für die nächste Xbox-Konsole von Microsoft für einen möglichen Launch im Jahr 2027 voranschreitet. Außerdem könnte die Steam Machine schon sehr bald erscheinen.

 

AMD verrät möglichen Xbox-Release

Auf einem kürzlichen Analysten-Call gab AMD-CEO Lisa Su an, dass die Entwicklung eines speziellen Chips (Semi-Custom SoC) für Microsofts nächste Xbox-Generation „gut voranschreitet, um einen Launch im Jahr 2027 zu unterstützen“. AMD wäre zumindest in diesem Zeitraum bereit für die Xbox, wenn es um den technischen Aspekt geht.

Die Aussage untermauert die strategische, mehrjährige Partnerschaft, die Microsoft und AMD im vergangenen Jahr bekanntgaben. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von Chips für die nächste Konsolengeneration. Die nächste Xbox wird laut Xbox-Präsidentin Sarah Bond ein „sehr hochwertiges und kuratiertes Erlebnis“ bieten und soll nicht auf einen einzelnen Store oder ein Gerät beschränkt sein. Dies deutet auf eine hybride Strategie hin, nach der man eine Mischung aus PC & Konsole entwickelt. Vorherige Informationen, die im Rahmen des Rechtsstreits zwischen der FTC und Microsoft durchsickerten, deuteten auf einen möglichen Termin im Jahr 2028 hin. Microsoft wies jedoch darauf hin, dass diese Dokumente nicht mehr den aktuellen Plänen entsprechen.

Xbox Series X

Bild: 2020 © Xbox

 

Kommt die Steam Machine noch im Frühjahr 2026?

Als AMD-CEO Dr. Lisa Su kürzlich die Geschäftsaussichten präsentierte, erwähnte sie nicht nur die nächste Xbox, sondern auch ein anderes kommendes Gerät, das AMD-Chips nutzt: die Valve Steam Machine, die bereits für Anfang 2026 geplant ist.

Während Microsoft und AMD einen exklusiven Chip entwickeln, verlässt sich Valve bei seiner Steam Machine auf AMDs standardisierte PC-Komponenten. Ziel von Valve ist es, das PC-Spielerlebnis mit dem gesamten Steam-Bibliothekszugang direkt ins Wohnzimmer zu bringen. Die Steam Machine verfolgt demnach auch ein durchaus Ziel, wie die Xbox. Ob die Valve-Konsole allerdings schon so bald erscheint ist unklar, schließlich zeigt die Aussage nur die Bereitstellung durch AMD. Auch durch die Preisexplosion im RAM-Bereich gab es schon so manche Spekulation um Verschiebungen, bis sich die Situation entspannt.

Steam Hardware

Bild: 2025 © Valve

 

Quelle: The Verge

Bilder © Valve / Xbox

Tags: xbox, amd, Steam Machine
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Blizzard Entertainment

Overwatch – Die 2 wird gestrichen, dafür kommen zehn neue Helden dazu

0 likes
Bild: 2022 © Sony Interactive Entertainment

Playstation – Neues Patent zeigt Controller ohne Buttons

0 likes
Bild: 2026 © Team Ninja | 2026 © Square Enix

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 6.2026

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Overwatch – Die 2 wird gestrichen, dafür kommen zehn neue Helden dazu

    AMD – Möglicher Release-Zeitraum für nächste Xbox und die Steam Machine genannt

    Playstation – Neues Patent zeigt Controller ohne Buttons

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 6.2026

    Test: Big Hops

    Test: City Tales: Medieval Era

    Highguard – Schon kurz nach Release wird der neue Shooter zerrissen

    Ubisoft – Jetzt sind wohl 200 „freiwillige“ Entlassungen geplant

    Bis zur Glotze – Alle Infos zum Ende vom Prince of Persia Remake und dem Ubisoft-Drama | Folge 182

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2026