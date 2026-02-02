Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 6.2026

Der Februar beginnt und wir haben wieder die neuen Spieleveröffentlichungen in der Releasevorschau für euch. Der zweite Monat des Jahres startet ein wenig ruhiger als die vergangenen Ausgaben, doch trotzdem sind ein paar Kracher mit am Start.

Die Releasevorschau eröffnet den Februar

Fadeland: Fight Clubs (PC) – 2. Februar

Ein Action-Rollenspiel in einer futuristischen Cyberpunkwelt mit Fokus auf Faustkampf.

Pax Autocratica (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. Februar

Eine Open World/Galaxie Sandbox mit dem Ziel der absoluten Eroberung.

The 18th Attic (PC) – 2. Februar

In diesem psychologischen Horrorspiel seid ihr in einem Loop gefangen, nur mit einer Sofortbildkamera ausgestattet.

Koloboke: Sickness Simulator (PC) – 3. Februar

Ihr seid ein schleimiger Ball, der sich durch die Spielwelt rollt.

Nonentity Galaxy (PC) – 3. Februar

Ein taktisches Management Roguelike, wo ihr eine Weltrraumflotte verwaltet.

NORSE: Oath of Blood (PC, PS5, XSX) – 3. Februar

Ein rundenbasiertes Taktikspiel im Wikinger-Zeitalter.

SECTOR ZERO (PC) – 3. Februar

Ein Puzzle-Platformer, wo ihr ein Monster spielt, welches bei Minenarbeiten auf einem Asteroiden erwacht ist.

Blind Touch (PC) – 4. Februar

In diesem Spiel bewegt ihr euch blind mit einem Blindenstock durch die Stadt.

Deus Ex Remastered (PC, PS5, XSX, Switch) – 5. Februar

Der Klassiker kommt mit etwas aufgehübschter Grafik auf die modernen Endgeräte.

Dragon Quest VII Reimagined (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 5. Februar

Neuauflage eines legendären JRPGs.

Fighting Fantasy Classics Volume 1 (Switch) – 5. Februar

Eine Sammlung alter Textadventures, welche alle etwas aufgehübscht und modernisiert wurden.

Jackal (PC) – 5. Februar

Brutales Topdown Actionspiel, wo ihr in Casinos der 70er Jahre richtig aufräumt.

Lovish (PC, PS5, XSX, Switch) – 5. Februar

Eine liebevolle Hommage an Action Adventure der 8bit-Ära.

Menace (PC) – 5. Februar

Ein taktisches Sci-Fi-Strategiespiel.

Tackle for Loss (PC) – 5. Februar

Ein blutiger Pixel-Brawler, wo ihr American Football-Fähigkeiten im Kampf einsetzt.

Tailor Simulator (PC) – 5. Februar

Ein gemütliches Spiel über das designen von Kleidung.

You Remembered (PC) – 5. Februar

Ein Puzzlespiel, in dem eure getippten Buchstaben zu Objekten in der Spielwelt werden.

Bandit Trap (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 6. Februar

Quasi „Kevin allein zu Haus – Das Spiel“, ein Team verteidigt das Haus, das andere Team spielt die Einbrecher.

Dead Pets: A Punk Rock Slice of Life Sim (PC) – 6. Februar

Ein gemütliches Spiel über das Zusammenleben in einer Garagenrockband.

HumanitZ (PC) – 6. Februar

Ein gutes, altes Survivalspiel in einer Zombieapokalypse.

My Hero Academia: All’s Justice (PC, PS5, XSX) – 6. Februar

Mit der finalen Staffel der Animeserie kommt nun ein Spiel, bei dem ihr dieses Ende nachspielen könnt.

Nioh 3 (PC, PS5) – 6. Februar

Teil 3 der Soulslike-Reihe mit japanischen Yokai, diesmal in einer offenen Spielwelt.

So, damit haben wir es wieder geschafft. Wir bleiben gespannt, was künftige Ausgaben der Releasevorschau uns auch im Februar so zu bieten haben. Wenn ihr auch so gespannt seid, dann schaut gerne nächste Woche wieder vorbei.

Titelbild: 2026 © Team Ninja | 2026 © Square Enix