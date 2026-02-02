Close

Aktuelle News

Playstation – Neues Patent zeigt Controller ohne Buttons

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2022 © Sony Interactive Entertainment

Laut einem neu aufgetauchten Patent arbeitet Sony an einem völlig neuen Controller-Design, welches einen sehr futuristischen Touch hat. Das potenzielle Nachfolgemodell des DualSense soll demnach ohne jegliche physische Knöpfe auskommen und stattdessen über eine vollständig anpassbare Touchfläche gesteuert werden.

 

Der erste PlayStation-Controller ohne Buttons?

Die nun bekannt gewordene Patentanmeldung könnte jedoch den bisher radikalsten Wandel bedeuten: Sie beschreibt ein Eingabegerät, das auf mechanische Tasten und Sticks komplett verzichtet. Das Konzept sieht eine durchgängig berührungsempfindliche Oberfläche vor, ähnlich einem Smartphone-Display. Doch um das unpräzise Gefühl von Mobile-Touchsteuerungen zu vermeiden, setzt Sony auf sogenannte Ankerpunkte („Anchors“). Diese erkennen die Fingerposition und passen die Lage der virtuellen Tasten dynamisch an. Sie „wandern“ also mit, wenn der Controller anders angefasst wird. Zusätzlich sollen Gesten wie Wischen oder Kneifbewegungen ins Spielgeschehen integrierbar sein.

Ein Hauptvorteil liegt in der Flexibilität: Man könnte Button-Größen individuell anpassen, Positionen verschieben und Profile für verschiedene Spielearten speichern, was die Barrierefreiheit verbessern würde. Allerdings fehlt bei einem reinen Touch-Controller das gewohnte mechanische Feedback. Laut Patent soll dies durch hochentwickelte Haptik simuliert werden, die sogar das Gefühl von erhabenen Tasten nachbilden kann.

Ob solche Lösungen gut bei den Leuten ankommt, ist fraglich. Vielen dürfte besonders bei präzisionsabhängigen Genres wie Shootern der gewohnte physische Widerstand fehlen. Zudem ist nicht gesagt, dass das Konzept jemals in Serie geht. Patente sichern oft nur Ideen und viele erblicken nie das Licht der Welt. Ob es in diesem Fall so sein wird, kann nur die Zeit zeigen.

 

Quelle: Insider-Gaming / Gaming.BO3-gg via X (ehemals Twitter)

Bild: 2022 © Sony Interactive Entertainment

Tags: playstation, controller, patent, PS5
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

