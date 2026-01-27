Bis zur Glotze – Alle Infos zum Ende vom Prince of Persia Remake und dem Ubisoft-Drama | Folge 182

Paukenschlag bei Ubisoft! Der Publisher hat im Rahmen einer umfassenden Neuausrichtung des Unternehmens die Entwicklung mehrerer Spiele gestoppt. Zu den eingestellten Projekten gehört auch das lang erwartete Remake von Prince of Persia: The Sands of Time. Dazu wurden weitere Spiele eingestellt, andere dazu noch verschoben und das ganze Unternehmen wird jetzt umgekrempelt.

Anstelle der bisherigen Struktur wird Ubisoft seine Entwicklungsarbeit künftig in fünf eigenständige „Creative Houses“ organisieren. Im Zuge dieser Umstrukturierung wurden neben dem Prince of Persia Remake die Arbeiten an vier weiteren unveröffentlichten Titeln sowie einem Mobile Game beendet. Die Entwicklung von sieben weiteren Spielen wurde verschoben.

Als Begründung für die Einstellungen gab Ubisoft an, dass diese Titel nicht den angestrebten Qualitätsstandards für das künftig selektivere und hochwertigere Portfolio entsprächen.

Die Umstrukturierung hat direkte personelle Konsequenzen: Das Studio in Stockholm und der Standort Ubisoft Halifax, der schwerpunktmäßig für Mobile Games zuständig war, werden geschlossen. Das Unternehmen kündigte weitere Entlassungen an, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Diese Maßnahmen stellen das endgültige Aus für ein Remake dar, zu dessen Veröffentlichung es zuletzt wiederholt Gerüchte gegeben hatte.

Grund genug sich mal einen Überblick darüber zu verschaffen, was genau da bei Ubisoft wieder los ist! Viel Spaß mit Folge 182 von Bis zur Glotze.