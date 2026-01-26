Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2026

Heute schließen wir mit der Releasevorschau den Januar 2026 bereits ab. Das geht ja immer schneller als man denkt. Auch in der letzten Woche des Monats kommen wieder einige Spiele heraus, wir leben nun mal in einer Zeit, in der man eigentlich keine Probleme mehr haben sollte, das richtige Spiel zu finden. Und wenn doch, dann hilft euch hoffentlich unsere Auflistung.
Das Januarende in der Releasevorschau
- Arcadium – Space Odyssey (PC) – 26. Januar
Ein Sci-Fi Shoot’em’Up-Roguelite mit Survivorlike-Elementen.
- Highguard (PC, PS5, XSX) – 26. Januar
Das „One Last Thing“ der Game Awards, ein Heldenshooter mit Mix aus Sci-Fi und Fantasy.
- Our Little Brothers (PC) – 26. Januar
Ein 3rd Person Shooter mit Bullet Time und dem Hauptziel, entführte Vierbeiner zu retten.
- Winnie’s Hole (PC) – 26. Januar
Die Winnie Pooh-Marke ist seit 2022 im Public Domain, hier haben wir nun ein Strategiespiel, bei dem man seinen Körper von innen heraus mutieren kann.
- Echoes of Elysium (PC) – 27. Januar
Ein Crafting- und Survivalspiel in luftigen Höhen.
- RaceWorms (PC) – 27. Januar
Ein Rennspiel mit Würmern, die sich durch die Erde wühlen.
- Rightfully, Beary Arms (PC, XSX) – 27. Januar
Ein Bullet Hell Roguelike mit einem stark bewaffneten Bärchen.
- The Spirit Lift (PC) – 27. Januar
Survival Horror gepaart mit Roguelite Deckbuilding.
- Valkyrie Saga (PC) – 27. Januar
Ein 3D-Platformer mit Stil der N64- und PS1-Ära.
- Car Service Together (PC) – 28. Januar
Ihr verwaltet eure eigene Autowerkstatt, entweder alleine oder mit bis zu 3 weiteren Freund*innen.
- Ghost Keeper (PC) – 28. Januar
Im Gegensatz zu den meisten Geisterjagd-Spielen wird der Spieß hier umgedreht und ihr lasst die Geister auf die Abenteurer los.
- HELLMART (PC) – 28. Januar
Eine Mischung aus Supermarkt Simulator und Horrorspiel.
- LANESPLIT (PC) – 18. Januar
Ein Spiel für Motorradfans.
- Steel Century Groove (PC) – 28. Januar
Ein Rhythmus-RPG mit tanzenden Robotern.
- Xploit.Zero (MetaQuest) – 28. Januar
Ein AR-Titel im VR, bei dem ihr zu einer menschlichen Firewall werdet.
- Cairn (PC, PS5) – 29. Januar
Das groß erwartete Spiel rund um die Kletterei.
- Don’t Stop, Girlypop! (PC) – 29. Januar
Ein Arenashooter, bei dem Stillstehen keine Option ist.
- I Hate This Place (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. Januar
Isometrischer Survival Horror in einer Open World.
- Nova Antarctica (PC) – 29. Januar
Ein Survival Adventure in der Antarktis.
- Space Warlord Baby Trading Simulator (PC, XSX) – 29. Januar
Eine Aktienmarktsimulation im Weltraum.
- Spring Tales (PC) – 29. Januar
Ein gemütliches Puzzlespiel über die Vorbereitung eines Städtchens auf ein Frühlingsfest.
- Vampires: Bloodlord Rising (PC) – 30. Januar
Ein Open World Adventure, wo ihr gemeinsam mit anderen Vampiren euer Schloss aufbaut und euch auf etwaige Bedrohungen vorbereitet.
- Code Vein II (PC, PS5, XSX) – 30. Januar
Teil 2 der Anime-Soulslike-Reihe.
- Horizon Journey (PC) – 30. Januar
Ein kooperatives Survival-Spiel auf dem Mars.
- The 9th Charnel (PC, PS5, XSX) – 30. Januar
Klassischer 1st Person Survival Horror.
So, das erste Zwölftel des Jahres ist damit abgehakt. Die Releasevorschau ist natürlich nächste Woche wieder da und startet frisch in den Februar rein.
Titelbild: 2026 © Wildlight Entertainment | 2026 © The Game Bakers