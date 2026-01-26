Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2026

Heute schließen wir mit der Releasevorschau den Januar 2026 bereits ab. Das geht ja immer schneller als man denkt. Auch in der letzten Woche des Monats kommen wieder einige Spiele heraus, wir leben nun mal in einer Zeit, in der man eigentlich keine Probleme mehr haben sollte, das richtige Spiel zu finden. Und wenn doch, dann hilft euch hoffentlich unsere Auflistung.

Das Januarende in der Releasevorschau

Arcadium – Space Odyssey (PC) – 26. Januar

Ein Sci-Fi Shoot’em’Up-Roguelite mit Survivorlike-Elementen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Highguard (PC, PS5, XSX) – 26. Januar

Das „One Last Thing“ der Game Awards, ein Heldenshooter mit Mix aus Sci-Fi und Fantasy.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Our Little Brothers (PC) – 26. Januar

Ein 3rd Person Shooter mit Bullet Time und dem Hauptziel, entführte Vierbeiner zu retten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Winnie’s Hole (PC) – 26. Januar

Die Winnie Pooh-Marke ist seit 2022 im Public Domain, hier haben wir nun ein Strategiespiel, bei dem man seinen Körper von innen heraus mutieren kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Echoes of Elysium (PC) – 27. Januar

Ein Crafting- und Survivalspiel in luftigen Höhen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

RaceWorms (PC) – 27. Januar

Ein Rennspiel mit Würmern, die sich durch die Erde wühlen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rightfully, Beary Arms (PC, XSX) – 27. Januar

Ein Bullet Hell Roguelike mit einem stark bewaffneten Bärchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

The Spirit Lift (PC) – 27. Januar

Survival Horror gepaart mit Roguelite Deckbuilding.

https://www.youtube.com/watch?v=bxThatPlPQo

Valkyrie Saga (PC) – 27. Januar

Ein 3D-Platformer mit Stil der N64- und PS1-Ära.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Car Service Together (PC) – 28. Januar

Ihr verwaltet eure eigene Autowerkstatt, entweder alleine oder mit bis zu 3 weiteren Freund*innen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ghost Keeper (PC) – 28. Januar

Im Gegensatz zu den meisten Geisterjagd-Spielen wird der Spieß hier umgedreht und ihr lasst die Geister auf die Abenteurer los.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

HELLMART (PC) – 28. Januar

Eine Mischung aus Supermarkt Simulator und Horrorspiel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

LANESPLIT (PC) – 18. Januar

Ein Spiel für Motorradfans.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Steel Century Groove (PC) – 28. Januar

Ein Rhythmus-RPG mit tanzenden Robotern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Xploit.Zero (MetaQuest) – 28. Januar

Ein AR-Titel im VR, bei dem ihr zu einer menschlichen Firewall werdet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Cairn (PC, PS5) – 29. Januar

Das groß erwartete Spiel rund um die Kletterei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Don’t Stop, Girlypop! (PC) – 29. Januar

Ein Arenashooter, bei dem Stillstehen keine Option ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

I Hate This Place (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. Januar

Isometrischer Survival Horror in einer Open World.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nova Antarctica (PC) – 29. Januar

Ein Survival Adventure in der Antarktis.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Space Warlord Baby Trading Simulator (PC, XSX) – 29. Januar

Eine Aktienmarktsimulation im Weltraum.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Spring Tales (PC) – 29. Januar

Ein gemütliches Puzzlespiel über die Vorbereitung eines Städtchens auf ein Frühlingsfest.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vampires: Bloodlord Rising (PC) – 30. Januar

Ein Open World Adventure, wo ihr gemeinsam mit anderen Vampiren euer Schloss aufbaut und euch auf etwaige Bedrohungen vorbereitet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Code Vein II (PC, PS5, XSX) – 30. Januar

Teil 2 der Anime-Soulslike-Reihe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Horizon Journey (PC) – 30. Januar

Ein kooperatives Survival-Spiel auf dem Mars.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

The 9th Charnel (PC, PS5, XSX) – 30. Januar

Klassischer 1st Person Survival Horror.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

So, das erste Zwölftel des Jahres ist damit abgehakt. Die Releasevorschau ist natürlich nächste Woche wieder da und startet frisch in den Februar rein.

Titelbild: 2026 © Wildlight Entertainment | 2026 © The Game Bakers