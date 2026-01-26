Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2026

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Wildlight Entertainment | 2026 © The Game Bakers

Heute schließen wir mit der Releasevorschau den Januar 2026 bereits ab. Das geht ja immer schneller als man denkt. Auch in der letzten Woche des Monats kommen wieder einige Spiele heraus, wir leben nun mal in einer Zeit, in der man eigentlich keine Probleme mehr haben sollte, das richtige Spiel zu finden. Und wenn doch, dann hilft euch hoffentlich unsere Auflistung.

 

Das Januarende in der Releasevorschau

  • Arcadium – Space Odyssey (PC) – 26. Januar

Ein Sci-Fi Shoot’em’Up-Roguelite mit Survivorlike-Elementen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Highguard (PC, PS5, XSX) – 26. Januar

Das „One Last Thing“ der Game Awards, ein Heldenshooter mit Mix aus Sci-Fi und Fantasy.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Our Little Brothers (PC) – 26. Januar

Ein 3rd Person Shooter mit Bullet Time und dem Hauptziel, entführte Vierbeiner zu retten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Winnie’s Hole (PC) – 26. Januar

Die Winnie Pooh-Marke ist seit 2022 im Public Domain, hier haben wir nun ein Strategiespiel, bei dem man seinen Körper von innen heraus mutieren kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Echoes of Elysium (PC) – 27. Januar

Ein Crafting- und Survivalspiel in luftigen Höhen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • RaceWorms (PC) – 27. Januar

Ein Rennspiel mit Würmern, die sich durch die Erde wühlen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Rightfully, Beary Arms (PC, XSX) – 27. Januar

Ein Bullet Hell Roguelike mit einem stark bewaffneten Bärchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • The Spirit Lift (PC) – 27. Januar

Survival Horror gepaart mit Roguelite Deckbuilding.

https://www.youtube.com/watch?v=bxThatPlPQo

 

  • Valkyrie Saga (PC) – 27. Januar

Ein 3D-Platformer mit Stil der N64- und PS1-Ära.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Car Service Together (PC) – 28. Januar

Ihr verwaltet eure eigene Autowerkstatt, entweder alleine oder mit bis zu 3 weiteren Freund*innen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Ghost Keeper (PC) – 28. Januar

Im Gegensatz zu den meisten Geisterjagd-Spielen wird der Spieß hier umgedreht und ihr lasst die Geister auf die Abenteurer los.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • HELLMART (PC) – 28. Januar

Eine Mischung aus Supermarkt Simulator und Horrorspiel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • LANESPLIT (PC) – 18. Januar

Ein Spiel für Motorradfans.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Steel Century Groove (PC) – 28. Januar

Ein Rhythmus-RPG mit tanzenden Robotern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Xploit.Zero (MetaQuest) – 28. Januar

Ein AR-Titel im VR, bei dem ihr zu einer menschlichen Firewall werdet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Cairn (PC, PS5) – 29. Januar

Das groß erwartete Spiel rund um die Kletterei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Don’t Stop, Girlypop! (PC) – 29. Januar

Ein Arenashooter, bei dem Stillstehen keine Option ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • I Hate This Place (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. Januar

Isometrischer Survival Horror in einer Open World.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Nova Antarctica (PC) – 29. Januar

Ein Survival Adventure in der Antarktis.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Space Warlord Baby Trading Simulator (PC, XSX) – 29. Januar

Eine Aktienmarktsimulation im Weltraum.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Spring Tales (PC) – 29. Januar

Ein gemütliches Puzzlespiel über die Vorbereitung eines Städtchens auf ein Frühlingsfest.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Vampires: Bloodlord Rising (PC) – 30. Januar

Ein Open World Adventure, wo ihr gemeinsam mit anderen Vampiren euer Schloss aufbaut und euch auf etwaige Bedrohungen vorbereitet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Code Vein II (PC, PS5, XSX) – 30. Januar

Teil 2 der Anime-Soulslike-Reihe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Horizon Journey (PC) – 30. Januar

Ein kooperatives Survival-Spiel auf dem Mars.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • The 9th Charnel (PC, PS5, XSX) – 30. Januar

Klassischer 1st Person Survival Horror.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

So, das erste Zwölftel des Jahres ist damit abgehakt. Die Releasevorschau ist natürlich nächste Woche wieder da und startet frisch in den Februar rein.

 

Titelbild: 2026 © Wildlight Entertainment | 2026 © The Game Bakers

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bis zur Glotze – Das war das Spielejahr 2025 | Folge 181

0 likes
Bild: 2026 © Bandai Namco

Dragon Ball Age 1000 – Wird hier Dragon Ball Online wiederbelebt?

0 likes
Bild © 2026 Xbox Game Studios

Fable – Gameplay & Welt des RPG-Reboot bei Xbox Developer Direct vorgestellt

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2026

    Bis zur Glotze – Das war das Spielejahr 2025 | Folge 181

    Dragon Ball Age 1000 – Wird hier Dragon Ball Online wiederbelebt?

    Fable – Gameplay & Welt des RPG-Reboot bei Xbox Developer Direct vorgestellt

    Prince of Persia Remake – Ubisoft strukturiert sich um und cancelt etliche Titel, darunter auch das Sands of Time Remake

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Ganzer Halber Bruder‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

    Xbox Game Pass – Zweite Januar-Welle mit zahlreichen neuen Highlights

    Life is Strange: Reunion – Nach Max wagt nun auch Chloe ein Comeback

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Smashing Machine‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Negotiator‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)