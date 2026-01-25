Close

Aktuelle News

Dragon Ball Age 1000 – Wird hier Dragon Ball Online wiederbelebt?

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Bandai Namco

Zum 40-jährigen Jubiläum von Dragon Ball gab es einige Ankündigungen, darunter auch Dragon Ball Age 1000, ein neues Videospiel. Dieses enthält den letzten originalen Charakter, den Akira Toriyama vor seinem Tod kreiert hat und einige Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich hier um ein neues Projekt im Stile von Dragon Ball Online handelt.

 

Wird Dragon Ball Age 1000 ein MMORPG?

Die Angabe des Jahres 1000 datiert das neue Spiel ca. 200 Jahre nach den Geschehnissen aus dem Dragon Ball Manga. Interessant dabei ist, dass das Jahr 1000 auch die Zeit ist, in der Dragon Ball Online spielte. Das Spiel erschien 2010, allerdings nur in Korea, Taiwan und Hong Kong. 2013 wurden die Server eingestellt, viele Elemente aus dem Spiel wurden jedoch in den Xenoverse-Titeln wiederverwendet.

Der Trailer für das neue Spiel zeigt vermutlich den Protagonisten des Spiels. Sollte es sich um ein Online-Spiel handeln, ist dies sicher nur eine Blaupause und wir dürfen unseren eigenen Charakter erstellen. Der gezeigte Charakter steht in einem Raum, in welchem er mittels eines Bildschirms virtuelle Gegner herbeiruft, mit denen er trainieren kann. Er wendet charakteristische Angriffe an, darunter Martial Arts und einen Ki-Blast.

Als ihn ein weiterer Charakter konfrontiert, wird es interessant. Eine Montage fliegt an etlichen Charakteren aus dem Dragon Ball-Universum vorbei, bis sie schließlich bei Goku endet. Unser neuer Charakter verwandelt sich schließlich in einen Super Saiyajin. Wird es also möglich sein, die Fähigkeiten von anderen Figuren zu erlernen? Wir können nur mutmaßen, denn viel mehr Infos über das Spiel gibt es bisher nicht. Wir wissen Stand jetzt nur, dass es 2027 erscheinen soll. Mehr Informationen soll es am 18. April auf dem Dragon Ball Games Battle Hour-Event geben.

Quelle: Bandai Namco

Titelbild: 2026 © Bandai Namco

Tags: Dragon Ball Age 1000
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

