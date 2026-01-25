Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Das war das Spielejahr 2025 | Folge 181

von Christian Koitkaam
0 Comments
Die Zeit fliegt. Wir sind schon wieder mitten im Jahr 2026. Dennoch wollen wir noch einmal auf 2025 zurückblicken, mit all seinen News, Ereignissen und Besonderheiten. Denn da gibt es viel drüber zu sprechen!

 

Das Spielejahr 2025 mit seinen Höhen und Tiefen

2025 war aufregend! Es ist eine Menge passiert. Von Massenentlassungen, bis hin zu einem neuen Konsolen-Release. Das muss aufgearbeitet werden! Darum haben sich Tobi und Christian mal zusammengesetzt und das Gaming-Jahr mit all seinen Ereignissen zusammengefasst. Weil das ist eine ganze Menge.
Wir prügeln uns daher in Folge 181 durch die wichtigsten Gaming-News des Jahres, fassen sie zusammen und ordnen sie ein. Daher wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der letzten Folge, die wir noch im Jahr 2025 aufgenommen haben!
Aber keine Sorge. Für Nachschub im Jahr 2026 wird gesorgt!

Hinweis: Wir haben die Folge schon 2025 aufgenommen. Daher nicht durch die Zeitverschiebung im Podcast verwirren lassen 😉

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Podcast, Rückblick, Bis zur Glotze, 2025
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Bandai Namco

Dragon Ball Age 1000 – Wird hier Dragon Ball Online wiederbelebt?

0 likes
Bild © 2026 Xbox Game Studios

Fable – Gameplay & Welt des RPG-Reboot bei Xbox Developer Direct vorgestellt

0 likes
Bild: 2020 © Ubisoft

Prince of Persia Remake – Ubisoft strukturiert sich um und cancelt etliche Titel, darunter auch das Sands of Time Remake

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Das war das Spielejahr 2025 | Folge 181

    Dragon Ball Age 1000 – Wird hier Dragon Ball Online wiederbelebt?

    Fable – Gameplay & Welt des RPG-Reboot bei Xbox Developer Direct vorgestellt

    Prince of Persia Remake – Ubisoft strukturiert sich um und cancelt etliche Titel, darunter auch das Sands of Time Remake

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Ganzer Halber Bruder‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

    Xbox Game Pass – Zweite Januar-Welle mit zahlreichen neuen Highlights

    Life is Strange: Reunion – Nach Max wagt nun auch Chloe ein Comeback

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Smashing Machine‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Negotiator‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

    Marathon – So gut sind die Vorverkäufe des neuen Bungie-Shooters