Bis zur Glotze – Das war das Spielejahr 2025 | Folge 181

Die Zeit fliegt. Wir sind schon wieder mitten im Jahr 2026. Dennoch wollen wir noch einmal auf 2025 zurückblicken, mit all seinen News, Ereignissen und Besonderheiten. Denn da gibt es viel drüber zu sprechen!

2025 war aufregend! Es ist eine Menge passiert. Von Massenentlassungen, bis hin zu einem neuen Konsolen-Release. Das muss aufgearbeitet werden! Darum haben sich Tobi und Christian mal zusammengesetzt und das Gaming-Jahr mit all seinen Ereignissen zusammengefasst. Weil das ist eine ganze Menge.

Wir prügeln uns daher in Folge 181 durch die wichtigsten Gaming-News des Jahres, fassen sie zusammen und ordnen sie ein. Daher wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der letzten Folge, die wir noch im Jahr 2025 aufgenommen haben!

Aber keine Sorge. Für Nachschub im Jahr 2026 wird gesorgt!

Hinweis: Wir haben die Folge schon 2025 aufgenommen. Daher nicht durch die Zeitverschiebung im Podcast verwirren lassen 😉