Fable – Gameplay & Welt des RPG-Reboot bei Xbox Developer Direct vorgestellt

Der lange angekündigte Reboot der Fable-Reihe hat auf dem Xbox Developer Direct 2026 einen umfangreichen Einblick in Spielwelt und Gameplay geboten. Der Titel, der schlicht „Fable“ heißt, wurde als ein neuer Anfang für die Serie vorgestellt, der den Geist der Originaltrilogie einfangen und gleichzeitig ein modernes Open-World-Action-Rollenspiel erschaffen will.

Ein neues Albion

Die Entwickler von Playground Games beschreiben ihre Vision als „Märchen“ und nicht als klassische Fantasy. Dies bedeutet einen intimen, persönlichen und mit britischem Humor gewürzten Ton, der erkundet, was passiert, wenn Magie das Leben gewöhnlicher Menschen berührt. Albion ist erstmals eine echte, nahtlose Open World, die vom Start der Haupthandlung an frei erkundet werden kann, ohne dass Gebiete durch Spielerlevel gesperrt sind.

Der Beginn der Geschichte

Die Handlung beginnt klassisch damit, dass die Hauptfigur seine Heldenkräfte in der Kindheit entdeckt. Nach einem Zeitsprung wird der erwachsene Held im beschaulichen Dorf Briar Hill damit konfrontiert, dass ein mysteriöser Fremder die gesamte Dorfbevölkerung, einschließlich der eigenen Großmutter, in Stein verwandelt hat. Auf der Suche nach diesem Fremden und einer Möglichkeit, den Fluch rückgängig zu machen, begibt sich der Held in die weite Welt Albions. Die Entwickler betonen, dass die Geschichte ohne starren Zeitdruck erkundet werden kann, sodass Fable-Fans frei umherziehen und andere Aktivitäten verfolgen können, bevor sie der Hauptquest folgen.

Alles eine Frage der Moral

Das Moralsystem wurde grundlegend überarbeitet. Statt eines simplen Gut-Böse-Balkens baut es auf der Reputation auf, die der Held bei den Bewohnern Albions erwirbt. Die Handlungen des Spielers, ob rümlich oder eher hinterlistig, werden von den über 1.000 voll vertonten NPCs beobachtet und beeinflussen deren Meinung und Verhalten gegenüber dem Helden. Dies kann von Beleidigungen auf dem Marktplatz bis hin zu veränderten Immobilienpreisen reichen, wenn beispielsweise ein toter Riese vor der Stadt liegen gelassen wird.

Vom Kampf zum Lebenssimulator

Das Kampfsystem setzt auf fließende „Style-Weaving“-Kämpfe, bei denen Nahkampf, Fernkampf und Magie nahtlos miteinander kombiniert werden können. Legendäre Kreaturen wie Hobbes kehren zurück, neben neuen Gegnern wie einem feuerspeienden Cockatrice.

Neben den Abenteuern legt Fable großen Wert auf Lebenssimulation. Zudem kann man fast jedes Haus im Spiel kaufen, Jobs annehmen, Beziehungen führen, heiraten und Familien gründen. Als Vermieter oder Geschäftsinhaber kann man NPCs sogar einstellen oder sie zwangsräumen, was sich wiederum auf den eigenen Ruf auswirkt.

Das Spiel ist für den Herbst 2026 angekündigt. Es erscheint für PC, Xbox Series X/S und erstmals in der Hauptreihe auch für PlayStation 5. Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate erhalten am Tag der Veröffentlichung Zugriff auf das Spiel.

