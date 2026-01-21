Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Ganzer Halber Bruder‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

Mit GANZER HALBER BRUDER erwartet euch ab 30. Januar 2026 eine ebenso humorvolle wie berührende Komödie fürs Heimkino. Der Film erzählt mit viel Herz, Witz und feinem Gespür für Zwischentöne eine Geschichte über Familie, Verantwortung und die Frage, was Zusammenhalt wirklich bedeutet. Und genau diesen Film könnt ihr bei uns gewinnen!

Im Mittelpunkt steht Thomas (großartig gespielt von Christoph Maria Herbst), ein charmanter Immobilienbetrüger, der frisch aus dem Gefängnis kommt und plötzlich vor einer unerwarteten Chance steht: Er hat von seiner ihm völlig unbekannten Mutter ein Haus geerbt – und das ist einiges wert. Für Thomas ist die Sache klar: verkaufen, ab nach Spanien und dort ganz neu anfangen. Doch der Plan hat einen entscheidenden Haken.

Denn im Haus lebt bereits Roland, sein Halbbruder. Roland hat einen festen Job, ein großes Herz – und Trisomie 21. Gespielt von Newcomer Nico Randel, bringt er eine erfrischende Ehrlichkeit, Mut und Lebensfreude in die Geschichte. Thomas nistet sich kurzerhand ein und fährt sein ganzes manipulatives Repertoire auf, um den ungeliebten Mitbewohner loszuwerden. Doch Roland lässt sich nicht so leicht ausbooten und begegnet Thomas’ Tricks mit überraschender Stärke und Offenheit.

Was als Zweckgemeinschaft beginnt, entwickelt sich langsam zu etwas ganz anderem. Zwischen Konflikten, Missverständnissen und vielen charmanten Momenten entdecken die beiden, dass Familie manchmal genau dort entsteht, wo man sie am wenigsten erwartet. Regisseur Hanno Olderdissen (Lassie, Rock My Heart) verbindet humorvolle Leichtigkeit mit gesellschaftlicher Tiefe und erzählt eine moderne Geschichte über Nähe, Wandel und das Einlassen auf andere. Unterstützt wird der Film von einem starken Cast mit Sesede Terziyan, Tristan Seith, Martin Brambach und Michael Ostrowski.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

© 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / ab 30. Januar 2026 als DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

Ganzer Halber Bruder Wir verlosen zusammen mit LEONINE Distribution GmbH zum Heimkinostart von Ganzer Halber Bruder insgesamt zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01-02: je 1x Ganzer Halber Bruder als Blu-ray

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Das Beste von Christoph Maria Herbst Welchen Film mit Christoph Maria Herbst findest du bisher am besten und vor allem warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 31. Januar 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Distribution GmbH für die Bereitstellung der Preise.