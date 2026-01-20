Marathon – So gut sind die Vorverkäufe des neuen Bungie-Shooters

Endlich wurde der Veröffentlichungstermin für Marathon bekanntgegeben, dem neuen Bungie-Shooter, der jedoch mit schwierigen Schlagzeilen zu kämpfen hatte. Zeitgleich wurden verschiedene Editionen des Shooters vorgestellt und die Vorbestellungen gestartet. Doch wie erfolgreich ist der Titel im Vorverkauf? Erste Anhaltspunkte liefern die Verkaufsranglisten von Steam und dem PlayStation Store.

Wie gut verkauft sich Marathon bisher?

In den Steam-Charts, die nach Umsatz sortiert sind, landet Marathon in den USA direkt hinter Spielen wie Arc Raiders, Counter-Strike 2 und Warframe auf Platz 6. Global betrachtet belegt der Bungie-Shooter aktuell Rang 10. In Deutschland zeigen sich die Spieler zurückhaltender: Hier rangiert das Spiel momentan auf Position 21. Allerdings erfolgte die Ankündigung hierzulande erst am Abend, während in den USA noch Tag war. Ob dieser Zeitunterschied die Verkaufszahlen beeinflusst hat, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Auch im PlayStation Store machte sich der Start der Vorbestellungen bemerkbar. Kurz nach der Bekanntgabe erreichte Marathon dort die Plätze 7 und 8, wobei die Deluxe-Edition die beliebtere Variante war. Die Basisversion kostet 39,99 Euro. Damit liegt es bei einem Preisniveau, das mit anderen Vertretern des Genres wie Arc Raiders oder Helldivers 2 vergleichbar ist. Für die Deluxe-Edition werden 20 Euro mehr fällig. Die Terminbekanntgabe markiert einen zentralen Meilenstein für Marathon, dessen Entwicklung in der Vergangenheit von Verzögerungen geprägt war. Seit 2022 war bekannt, dass Bungie an einem Reboot der Marke arbeitet. Damals kursierten erste Gerüchte über ein geplantes Konkurrenzprodukt zu Escape from Tarkov.

Marathon mit schwierigen Umständen

Offiziell vorgestellt wurde das Projekt ein Jahr später im Rahmen eines PlayStation-Showcases. Danach folgten jedoch mehrere Rückschläge: Vorwürfe des Plagiats, eine unbestimmte Verschiebung sowie interne Entwicklungsschwierigkeiten und durchaus kritische Stimmen zu internen Playtests, bei denen das Spiel weniger gut ankam.

Trotz aller Widrigkeiten hielt Publisher Sony an Marathon fest. In dieser Phase fanden interne Tests statt, deren Feedback überraschend positiv ausfiel. Dies gab schließlich den Anstoß für die Wiederaufnahme der Marketingaktivitäten und den Start der jetzigen Vorbestellungsphase.

Marathon erscheint am 5. März 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Angesichts des abwärts gerichteten Trends bei Destiny 2 ist es für Bungie entscheidend, dass der Shooter ein Erfolg wird. Wie der Fall Concord gezeigt hat, ist Sony Interactive Entertainment durchaus bereit, bei enttäuschenden Projekten frühzeitig Konsequenzen zu ziehen.

Quelle: Play3

Bild © Bungie Inc.