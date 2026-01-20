Close

Aktuelle News

Life is Strange: Reunion – Nach Max wagt nun auch Chloe ein Comeback

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Deck Nine

Das 2024 erschienene Life is Strange: Double Exposure machte keinen Hehl daraus, dass es eine Fortsetzung quasi ankündigte. Nachdem Max, Protagonistin aus dem ersten Teil von 2015, nach 9 Jahren wieder als Titelheldin zurückkehrte, feiert nun ein weiterer beliebter Charakter in der Fortsetzung Life is Strange: Reunion ihr Comeback: Chloe ist wieder da.

 

Life of Strange: Reunion wird seinem Namen gerecht

Denn eine Reunion gibt es zwischen Max und Chloe. Die beiden waren im ersten Teil ein Herz und eine Seele, doch ihre Geschichte war auch eine tragische. So konnte man sich am Ende (Spoiler für ein 11 Jahre altes Spiel) zwischen zwei Enden entscheiden: Entweder man opfert Chloe und das Unheil, welches über das Städtchen Arcadia Bay herabstürmt, verschwindet. Oder man lässt den Sturm die Stadt verwüsten und verlässt gemeinsam mit Chloe die Stadt.

Der Canon von Double Exposure ist das zweite Ende. Hier wird erwähnt, dass Chloe und Max sich aber schon sehr lange nicht mehr gesehen und auseinandergelebt haben. Doch Life is Strange: Reunion führt die zwei wieder zusammen. Mal wieder steht eine große Katastrophe und Max Fähigkeiten im Fokus. Ein großer Brand an der Universität scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen.

Bereits am 26. März können wir uns in das neue Abenteuer stürzen, dann erscheint das neue Story-Adventure für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Deck Nine

Titelbild: 2026 © Deck Nine

Tags: Life is Strange: Reunion
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

