Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Smashing Machine‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

Mit THE SMASHING MACHINE erwartet euch ein intensives und emotional aufwühlendes Filmhighlight, das weit über ein klassisches Sportdrama hinausgeht. Unter der Regie von Benny Safdie (Der schwarze Diamant, Good Time) entfaltet sich die wahre Geschichte einer Legende – kompromisslos, roh und zutiefst menschlich. Produziert vom renommierten Studio A24 vereint der Film große Schauspielkunst mit eindrucksvoller Inszenierung und schonungsloser Ehrlichkeit.

Dwayne Johnson zeigt sich hier so verletzlich und facettenreich wie nie zuvor. In der Rolle des MMA-Ausnahmekämpfers Mark Kerr verkörpert er einen Mann, der im Ring nahezu unbesiegbar wirkt, im privaten Leben jedoch zunehmend die Kontrolle verliert. Getrieben von Erfolgsdruck, Selbstzweifeln und inneren Dämonen gerät Kerr in einen Strudel aus Ruhm, Abhängigkeit und emotionaler Zerrissenheit. Johnson liefert dabei eine seiner stärksten Darstellungen ab und beweist eindrucksvoll, dass er weit mehr ist als ein Actionstar.

An seiner Seite brilliert die Oscar-nominierte Emily Blunt (Oppenheimer, Edge of Tomorrow) als Dawn Staples, Kerrs Lebensgefährtin. Sie verleiht dem Film eine emotionale Tiefe und zeigt die Auswirkungen von Ruhm und Selbstzerstörung auf eine Beziehung, die zwischen Hoffnung, Liebe und Verzweiflung schwankt. Gemeinsam zeichnen Johnson und Blunt ein kraftvolles Porträt zweier Menschen am Rand des Zusammenbruchs.

