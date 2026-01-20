Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Negotiator‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

Wenn Spannung, Moral und Hochglanz-Thriller aufeinandertreffen, ist THE NEGOTIATOR nicht weit. Ab 9. Januar 2025 bringt Regisseur David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) einen smarten und nervenaufreibenden Thriller ins Heimkino – erhältlich auf DVD, Blu-ray und digital. Und wir verlosen den Film für alle, die packendes Spannungskino lieben!

Im Mittelpunkt steht Ash, brillant gespielt von Riz Ahmed (Sound of Metal). Ash ist ein sogenannter „Fixer“ – jemand, der im Hintergrund agiert und zwischen korrupten Großkonzernen und Whistleblowern verhandelt, bevor explosive Wahrheiten an die Öffentlichkeit gelangen. Er ist ein Profi durch und durch, lebt in absoluter Anonymität und folgt strengen Regeln. Gefühle? Fehlanzeige. Kontrolle? Alles.

Doch dann meldet sich Sarah (Lily James), Wissenschaftlerin in einem mächtigen Biotech-Unternehmen. Sie weiß zu viel – und ist sich sicher, dass ihr Arbeitgeber alles daransetzt, diese Wahrheit zu vertuschen. Sarah ist bereits ins Visier des Konzerns geraten und braucht dringend Schutz. Ash nimmt den Auftrag an und schmiedet einen ausgeklügelten Plan. Doch plötzlich kippt die Situation, Regeln gelten nicht mehr und aus einer scheinbar routinierten Verhandlung wird ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem niemand sicher ist.

Der Film spielt vor der stilvollen Kulisse New Yorks und punktet mit dichter Atmosphäre, cleveren Dialogen und konstantem Nervenkitzel. Neben Riz Ahmed überzeugen Lily James (Pam & Tommy) und Sam Worthington (Avatar) mit starken Performances, die dem Film zusätzliche emotionale Tiefe verleihen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

© 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / ab 9. Januar 2026 als DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

The Negotiator Wir verlosen zusammen mit LEONINE Distribution GmbH zum Heimkinostart von The Negotiator insgesamt zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01: 1x The Negotiator als Blu-ray Gewinner:in 02: 1x The Negotiator als DVD

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Das Beste von Riz Ahmed Welchen Film mit Riz Ahmed findest du bisher am besten und vor allem warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 28. Januar 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Distribution GmbH für die Bereitstellung der Preise.