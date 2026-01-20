Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

von Tobias Liesenhoffam
0 Comments
Bild: © 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm

Was wäre, wenn ein Engel plötzlich beschließt, sich in dein Leben einzumischen? In Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel sorgt niemand Geringeres als Keanu Reeves für ordentlich göttliches Durcheinander. Die warmherzige Komödie von und mit Aziz Ansari erscheint ab 30. Januar 2025 auf DVD, Blu-ray und digital – und ihr habt die Chance, sie bei uns zu gewinnen!

Keanu Reeves schlüpft in die Rolle des Schutzengels Gabriel. Eigentlich rettet er Menschen, die beim Autofahren aufs Handy schauen – Routinejob im Himmel. Doch Gabriel zweifelt: Macht Geld wirklich glücklich? Fühlt sich das Leben nicht nach mehr an? Als er auf Arj trifft, einen abgekämpften Gelegenheitsarbeiter, der im Auto schläft und trotz mehrerer Jobs kaum über die Runden kommt, fasst Gabriel einen gewagten Plan. Er will ihm zeigen, dass Reichtum nicht automatisch Glück bedeutet.

Also tauscht Gabriel kurzerhand die Leben von Arj und Jeff, einem Selfmade-Millionär mit Villa, Pool und scheinbar perfektem Leben. Für ein paar Tage darf Arj erleben, wie es ist, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Der Haken? Arj findet das neue Leben ziemlich großartig – und denkt gar nicht daran, es wieder herzugeben. Was als gut gemeinte Lektion beginnt, entwickelt sich schnell zu einem himmlischen Chaos, das nicht nur das Leben der beiden Männer, sondern auch Gabriels eigene Existenz ordentlich durcheinanderwirbelt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

© 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / ab 30. Januar 2026 als DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich!

 

Was gibt es zu gewinnen?

Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel

Wir verlosen zusammen mit LEONINE Distribution GmbH zum Heimkinostart von Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel insgesamt zwei Exemplare für euch.

Gewinner:in 01: je 1x Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel als Blu-ray

Gewinner:in 02: je 1x Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel als DVD

 

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Das beste von Keanu

Welchen Film mit Keanu Reeves findest du bisher am besten und vor allem warum?

 

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 06. Februar 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Distribution GmbH für die Bereitstellung der Preise.

Tags: Gewinnspiel, Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel
Tobias
Tobias Liesenhoff
This action will have consequences...

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: © 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm

Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Ganzer Halber Bruder‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

0 likes
Bild: Unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben: Mark Kerr (Dwayne Johnson) © 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm

Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Smashing Machine‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

0 likes
Bild: Ash (Riz Ahmed) kennt alle Tricks, um seine Identität und den Schutz von Whistleblowern zu sichern. © 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm

Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚The Negotiator‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Highguard – Schon kurz nach Release wird der neue Shooter zerrissen

    Ubisoft – Jetzt sind wohl 200 „freiwillige“ Entlassungen geplant

    Bis zur Glotze – Alle Infos zum Ende vom Prince of Persia Remake und dem Ubisoft-Drama | Folge 182

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2026

    Bis zur Glotze – Das war das Spielejahr 2025 | Folge 181

    Dragon Ball Age 1000 – Wird hier Dragon Ball Online wiederbelebt?

    Fable – Gameplay & Welt des RPG-Reboot bei Xbox Developer Direct vorgestellt

    Prince of Persia Remake – Ubisoft strukturiert sich um und cancelt etliche Titel, darunter auch das Sands of Time Remake

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Ganzer Halber Bruder‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

    Xbox Game Pass – Zweite Januar-Welle mit zahlreichen neuen Highlights