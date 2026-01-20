Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel‘ als DVD & Blu-ray (LEONINE Studios)

Was wäre, wenn ein Engel plötzlich beschließt, sich in dein Leben einzumischen? In Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel sorgt niemand Geringeres als Keanu Reeves für ordentlich göttliches Durcheinander. Die warmherzige Komödie von und mit Aziz Ansari erscheint ab 30. Januar 2025 auf DVD, Blu-ray und digital – und ihr habt die Chance, sie bei uns zu gewinnen!

Keanu Reeves schlüpft in die Rolle des Schutzengels Gabriel. Eigentlich rettet er Menschen, die beim Autofahren aufs Handy schauen – Routinejob im Himmel. Doch Gabriel zweifelt: Macht Geld wirklich glücklich? Fühlt sich das Leben nicht nach mehr an? Als er auf Arj trifft, einen abgekämpften Gelegenheitsarbeiter, der im Auto schläft und trotz mehrerer Jobs kaum über die Runden kommt, fasst Gabriel einen gewagten Plan. Er will ihm zeigen, dass Reichtum nicht automatisch Glück bedeutet.

Also tauscht Gabriel kurzerhand die Leben von Arj und Jeff, einem Selfmade-Millionär mit Villa, Pool und scheinbar perfektem Leben. Für ein paar Tage darf Arj erleben, wie es ist, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Der Haken? Arj findet das neue Leben ziemlich großartig – und denkt gar nicht daran, es wieder herzugeben. Was als gut gemeinte Lektion beginnt, entwickelt sich schnell zu einem himmlischen Chaos, das nicht nur das Leben der beiden Männer, sondern auch Gabriels eigene Existenz ordentlich durcheinanderwirbelt.

© 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / ab 30. Januar 2026 als DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich!

