Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 4.2026

Das Jahr startet jetzt so richtig durch und wir haben eine pickepackevolle Releasevorschau für euch. Reden wir also nicht weiter um den heißen Brei herum und starten direkt lost mit den Neuerscheinungen.
Voller Januar in der Releasevorschau
- Astronook (PC) – 19. Januar
Ein gemütliches Astronomiespiel, bei welchem ihr den Weltraum aus eurem kleinen Büro heraus erforscht.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Attrax (PC) – 19. Januar
Ein Puzzlespiel im Stil von Portal.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Carnedge (PC) – 19. Januar
Ein taktisches RPG in düsterem und doch buntem Cartoon-Look.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Hungry Horrors (PC) – 19. Januar
Ein Roguelike Deckbuilder mit englischer und irischer Folklore, wo eure Kochkünste eure Waffe gegen fiese Monster sind.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Lunars (PC) – 19. Januar
Ein klassisches „Mario Party“-ähnliches Partyspiel.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Blightstone (PC) – 20. Januar
Ein taktisches Strategiespiel in einer düsteren Fantasywelt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Grime & Gold (PC) – 20. Januar
Ein Kartenspiel rund um Alchemie.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Hack and Climb (PC) – 20. Januar
Ein kniffliger Platformer, bei dem ihr diverse Waffen mit klugen Bewegungen durch die Level manövriert.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- MIO: Memories In Orbit (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. Januar
Ein sehr stylistisches Metroidvania in einer technologischen Welt voller Roboter.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- P0: Byte-Sized Brilliance (PC) – 20. Januar
Ein Speedrunning-Horrorspiel, in welchem ihr immer nur 10 Sekunden habt, einen Knopf zu drücken.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Eldegarde (PC) – 21. Januar
Ein PvPvE Extracion Fantasy RPG.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- It Consumes (PC) – 21. Januar
Ein Roguelite FPS in absoluter Dunkelheit, ihr könnt nur sehen, wenn ihr euer Herz drückt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Lane Hunters (PC) – 21. Januar
Ein Straßenrennspiel, bei dem ihr im 1-gegen-1-Duell durch aktiven Verkehr fahrt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- LORT (PC) – 21. Januar
Ein abgedrehtes, buntes Fantasy-Roguelike, welches ihr im Koop mit euren Freund*innen spielen könnt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Tailside: Cozy Cafe Sim (PC) – 21. Januar
Der Name des Spiels ist hier Programm.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- TR-49 (PC) – 21. Januar
Ein Puzzle-Adventure, wo ihr einen Computer im zweiten Weltkrieg durchforstet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Arknights: Endfield (PC, PS5) – 22. Januar
Ein Tower Defense-JRPG-Hybrid.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Bladesong (PC) – 22. Januar
Hier könnt ihr epische Fantasywaffen wie Schwerter, Speere uvm. gestalten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Cult of the Lamb: Woolhaven (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 22. Januar
Frostige Erweiterung zum kultigen Roguelike rund um einen dämonischen (und dabei zuckersüßen) Kult.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Perfect Tides: Station to Station (PC, Switch) – 22. Januar
Ein pixeliges Point’n’Click-Adventure.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Monstrix TCG Card Shop (PC) – 22. Januar
Und NOCH ein TCG Shop Simulator.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Orcs Must Die: By The Blade (MetaQuest) – 22. Januar
Das spaßige Fallenstellspiel in Virtual Reality.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Turnbound (PC) – 22. Januar
In diesem Autobattler müsst ihr einem verfluchten Brettspiel entkommen, indem ihr andere Spieler*innen besiegt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Dictocracy (PC) – 23. Januar
Ein strategischer Wirtschaftssimulator.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Escape from Ever After (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. Januar
Ein knuffiges, buntes Rollenspiel, welches stark von der Paper Mario-Reihe inspiriert wurde.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Nested Lands (PC) – 23. Januar
Ein Multiplayer Survival RPG in einem düsteren Mittelalter-Setting.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Wicked Seed (PC) – 23. Januar
Ein Horror-RPG mit taktischem Kampfsystem und Survival Horror-Elementen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- R.I.P. – Reincarnation Insurance Program (PC) – 25. Januar
Ein Topdown-Roguelike in einer postapokalyptischen Welt voller Monster.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
So einmal tief durchatmen, wir haben es mal wieder geschafft. Die Releasevorschau ist vorbei und nächste Woche haben wir bereits die letzte Januar-Ausgabe für euch. Das Jahr zieht aber auch mal wieder schnell an uns vorbei.
Titelbild: 2026 © Massive Monster | 2026 © Douze Dixiemes