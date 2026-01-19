Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 4.2026

Das Jahr startet jetzt so richtig durch und wir haben eine pickepackevolle Releasevorschau für euch. Reden wir also nicht weiter um den heißen Brei herum und starten direkt lost mit den Neuerscheinungen.

Voller Januar in der Releasevorschau

Astronook (PC) – 19. Januar

Ein gemütliches Astronomiespiel, bei welchem ihr den Weltraum aus eurem kleinen Büro heraus erforscht.

Attrax (PC) – 19. Januar

Ein Puzzlespiel im Stil von Portal.

Carnedge (PC) – 19. Januar

Ein taktisches RPG in düsterem und doch buntem Cartoon-Look.

Hungry Horrors (PC) – 19. Januar

Ein Roguelike Deckbuilder mit englischer und irischer Folklore, wo eure Kochkünste eure Waffe gegen fiese Monster sind.

Lunars (PC) – 19. Januar

Ein klassisches „Mario Party“-ähnliches Partyspiel.

Blightstone (PC) – 20. Januar

Ein taktisches Strategiespiel in einer düsteren Fantasywelt.

Grime & Gold (PC) – 20. Januar

Ein Kartenspiel rund um Alchemie.

Hack and Climb (PC) – 20. Januar

Ein kniffliger Platformer, bei dem ihr diverse Waffen mit klugen Bewegungen durch die Level manövriert.

MIO: Memories In Orbit (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. Januar

Ein sehr stylistisches Metroidvania in einer technologischen Welt voller Roboter.

P0: Byte-Sized Brilliance (PC) – 20. Januar

Ein Speedrunning-Horrorspiel, in welchem ihr immer nur 10 Sekunden habt, einen Knopf zu drücken.

Eldegarde (PC) – 21. Januar

Ein PvPvE Extracion Fantasy RPG.

It Consumes (PC) – 21. Januar

Ein Roguelite FPS in absoluter Dunkelheit, ihr könnt nur sehen, wenn ihr euer Herz drückt.

Lane Hunters (PC) – 21. Januar

Ein Straßenrennspiel, bei dem ihr im 1-gegen-1-Duell durch aktiven Verkehr fahrt.

LORT (PC) – 21. Januar

Ein abgedrehtes, buntes Fantasy-Roguelike, welches ihr im Koop mit euren Freund*innen spielen könnt.

Tailside: Cozy Cafe Sim (PC) – 21. Januar

Der Name des Spiels ist hier Programm.

TR-49 (PC) – 21. Januar

Ein Puzzle-Adventure, wo ihr einen Computer im zweiten Weltkrieg durchforstet.

Arknights: Endfield (PC, PS5) – 22. Januar

Ein Tower Defense-JRPG-Hybrid.

Bladesong (PC) – 22. Januar

Hier könnt ihr epische Fantasywaffen wie Schwerter, Speere uvm. gestalten.

Cult of the Lamb: Woolhaven (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 22. Januar

Frostige Erweiterung zum kultigen Roguelike rund um einen dämonischen (und dabei zuckersüßen) Kult.

Perfect Tides: Station to Station (PC, Switch) – 22. Januar

Ein pixeliges Point’n’Click-Adventure.

Monstrix TCG Card Shop (PC) – 22. Januar

Und NOCH ein TCG Shop Simulator.

Orcs Must Die: By The Blade (MetaQuest) – 22. Januar

Das spaßige Fallenstellspiel in Virtual Reality.

Turnbound (PC) – 22. Januar

In diesem Autobattler müsst ihr einem verfluchten Brettspiel entkommen, indem ihr andere Spieler*innen besiegt.

Dictocracy (PC) – 23. Januar

Ein strategischer Wirtschaftssimulator.

Escape from Ever After (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. Januar

Ein knuffiges, buntes Rollenspiel, welches stark von der Paper Mario-Reihe inspiriert wurde.

Nested Lands (PC) – 23. Januar

Ein Multiplayer Survival RPG in einem düsteren Mittelalter-Setting.

Wicked Seed (PC) – 23. Januar

Ein Horror-RPG mit taktischem Kampfsystem und Survival Horror-Elementen.

R.I.P. – Reincarnation Insurance Program (PC) – 25. Januar

Ein Topdown-Roguelike in einer postapokalyptischen Welt voller Monster.

So einmal tief durchatmen, wir haben es mal wieder geschafft. Die Releasevorschau ist vorbei und nächste Woche haben wir bereits die letzte Januar-Ausgabe für euch. Das Jahr zieht aber auch mal wieder schnell an uns vorbei.

Titelbild: 2026 © Massive Monster | 2026 © Douze Dixiemes