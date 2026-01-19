Emberbane – Elementares Metroidvania hat ein Releasedatum

Emberbane macht auf den ersten Blick etwas sehr Traditionelles: Ein Spiel mit einer Protagonistin, die mithilfe der vier Elemente angreift. Das ist spätestens seit Avatar keine wirkliche Innovation mehr und doch schaffte dieses Indie-Metroidvania es, mit seinem gezeigten Gameplay das Interesse vieler zu wecken. Und nun steht der Release kurz bevor und wir bekommen in einem weiteren Trailer absolut spannendes Gameplay gezeigt.

Steht mit Emberbane der nächste Metroidvania-Hit vor der Tür?

Feuer, Wasser, Erde, Luft. Mit diesen Elementen können wir sowohl im Kampf agieren als auch verschiedene Fähigkeiten zur Fortbewegung verwenden. Und die Fortbewegung wird sehr fordernd sein, wenn man sich das gezeigte Gameplay mal so anschaut. Es darf davon ausgegangen werden, dass Platforming-Fans hier extrem auf ihre Kosten kommen.

Was das Spiel so ansehnlich macht ist der fließende Wechsel zwischen den elementaren Fähigkeiten. In einer Sekunde werden noch Feuerbälle geschleudert, gefolgt von einem Schlag mit einem Felshammer und einigen Wasserpeitschen.

Verpackt ist alles in einer wunderbaren Retro-Pixeloptik. Und dennoch wirkt alles so unfassbar detailliert. Emberbane hat definitiv unsere Aufmerksamkeit gewonnen und am 24. Februar 2026 werden wir uns von der Qualität des Spiels überzeugen. Zunächst erscheint es nur für den PC, Konsolenversionen sind aber ebenfalls in Entwicklung.

Quelle: Hamlet Games

Titelbild: 2026 © Hamlet Games