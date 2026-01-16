Resident Evil Requiem: Neues Gameplay & Kollaborationen in Showcase vorgestellt

Die Wartezeit neigt sich dem Ende zu: Pünktlich zum 27. Februar 2026 will Capcom mit Resident Evil Requiem das erste Großereignis des Jahres im Survival-Horror-Genre liefern. Der neunte Hauptteil der Saga setzt nicht nur auf eine neue Heldin, Grace Ashcroft, sondern holt mit Leon S. Kennedy auch einen der beliebtesten Charaktere der Serie zurück. In einem umfangreichen Showcase hat der Publisher nun frische Gameplay-Einblicke und wichtige Details zu den Spielmechaniken geliefert.

Die Zombies vergessen nicht

Das präsentierte Material verdeutlicht die zwei Gesichter von Requiem“ Während die Abschnitte mit Grace in düsterer, enger Atmosphäre an die Klassiker Resident Evil 2 und Resident Evil 7 erinnern sollen, versprechen die Leon-Sequenzen temporeiche Action im Stil des legendären Resident Evil 4.

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die zombifizierten Gegner. Anders als in früheren Teilen sollen sie in Requiem über eine Art bleibende Persönlichkeit verfügen, die auf ihren früheren menschlichen Leben basiert. Dies äußert sich in individuellen Verhaltensweisen: So ist im gezeigten Material eine ehemalige Putzfrau damit beschäftigt, weiterhin blutverschmierte Spiegel zu reinigen.

Laut Capcom soll diese Mechanik dem Gameplay mehr Tiefe verleihen. Aufmerksame Spieler können durch das Studieren des Verhaltens Schwachstellen erkennen und so Strategien entwickeln, um Gegner effizienter auszuschalten oder zu umgehen.

Moderne trifft auf Oldschool-Resident Evil

Ein weiterer neuer Spielaspekt ist das Crafting-System. Um spezielle Heilinjektoren herzustellen, müssen die Spieler infiziertes Blut sammeln, das besiegte Gegner hinterlassen. Dies zwingt zu einem Balanceakt zwischen Ressourcenbeschaffung und Munitionsverbrauch.

Für Veteranen der Serie besonders interessant: Capcom bestätigte mindestens drei Schwierigkeitsgrade, darunter „Standard (Classic)“. In diesem Modus ist in Graces Kapiteln das Speichern des Spielstands nur mit Farbbändern möglich. Das erinnert sehr deutlich an die Spielmechaniken der PS1-Originale.

Neben den Spielinhalten stellte Capcom auch zwei prestigeträchtige Partnerschaften vor. Für die Actionszenen mit Leon entstand in Zusammenarbeit mit Porsche ein exklusiver Cayenne Turbo GT. Zudem hat der Uhrenhersteller Hamilton limitierte Replikas (je 2000 Stück) der Armbanduhren von Grace und Leon im Angebot.

Resident Evil Requiem erscheint in wenigen Wochen für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC (über Steam und Epic Games Store) sowie auf GeForce Now. Die Vorbestellung mehrerer Editionen ist bereits möglich.

