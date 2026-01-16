007 First Light – Systemanforderungen wurden wegen Fehler nochmal überarbeitet

Die Entwickler von 007: First Light haben die offiziellen PC-Systemanforderungen für das bevorstehende Agenten-Abenteuer aktualisiert. Grund dafür waren mehrere Fehler in der ursprünglichen Liste, auf die die Gaming-Community aufmerksam gemacht hatte.

Systemanforderungen für 007: First Light nach unten korrigiert

Der nächste große Titel des Hitman-Studios IO Interactive erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, die erwartete Switch 2 und natürlich den PC. Der Release war ursprünglich für März geplant, wurde aber im vergangenen Jahr verschoben, um dem Team mehr Zeit für Feinschliff zu geben.

In einem neuen Beitrag auf X (ehemals Twitter) räumte das Entwicklerteam „Unstimmigkeiten“ in den zuerst veröffentlichten PC-Anforderungen ein. Die wichtigsten Korrekturen:

Der empfohlene Arbeitsspeicher (RAM) wurde von 32 GB auf 16 GB reduziert.

Ein Fehler in der Mindestanforderung für die CPU wurde behoben (dort war fälschlicherweise ein „Intel Core i5 9500K“ angegeben, eine nicht existierende CPU). Die korrekte Angabe lautet nun i5 9500.

Auch die VRAM-Anforderungen (Video-Arbeitsspeicher der Grafikkarte) wurden für beide Stufen (Minimum & Empfohlen) nach unten korrigiert.

Weitere Performance-Ziele und Details, etwa zu höheren Auflösungen oder Raytracing, will das Studio näher am Veröffentlichungstermin bekannt geben. Hier die aktualisierten PC-Systemanforderungen für „007: First Light“:

Mindestanforderungen (1080p / 30 FPS)

Prozessor: Intel Core i5 9500 / AMD Ryzen 5 3500

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700 / vergleichbare Intel Discrete GPU

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

Video-RAM (VRAM): 6 GB

Speicherplatz: 80 GB (Minimum)

Betriebssystem: Windows 10/11, 64-Bit

Empfohlene Anforderungen (1080p / 60 FPS)

Prozessor: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / vergleichbare Intel Discrete GPU

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

Video-RAM (VRAM): 8 GB

Speicherplatz: 80 GB (Minimum)

Betriebssystem: Windows 10/11, 64-Bit

Die Korrekturen zeigen, dass die endgültigen Hardware-Hürden für einen flüssigen 60-FPS-Modus in Full HD etwas niedriger ausfallen als zunächst befürchtet. Die Vorfreude auf James Bonds Rückkehr in einem eigenständigen Abenteuer bleibt ungebrochen hoch.

Quelle: IO Interactive

Bild © 2025 IO Interactive