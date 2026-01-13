Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Masters of Albion – Peter Molyneux gibt Release-Datum für sein neues Spiel bekannt

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © 22Cans

Das neue Game vom Spiele-Schöpfer Peter Molyneux, Masters of Albion, hat einen Release-Termin. Es erscheint bereits am 22. April. Der Entwickler 22cans gab das Datum am Montag bekannt. Erhältlich sein wird das Spiel exklusiv für PC über Steam.

 

Molyneux meldet sich zurück

Bei „Masters of Albion“ handelt es sich um eine Neuinterpretation des „God Game“-Genres. Das Spiel kombiniert Strategie, Simulation, Aufbau und Tower-Defense. Die Handlung führt die Spieler in die Welt von Albion. Es ist also kein komplett neues Konzept. Er war es nämlich, der das Gerne insbesondere durch Spiele wie Black & White prägte.

Man startet im kleinen Dorf Oakridge. In der Rolle einer Gottheit kontrolliert man den Ort und die Bewohner. Aufgaben wie der Aufbau eines Geschäfts und das Erfüllen von Kundenaufträgen warten. Hinter dem Projekt steht Peter Molyneux, der Schöpfer der „Fable“-Reihe sowie von Spielen wie „Populous“. Der 66-Jährige hatte angedeutet, dass „Masters of Albion“ wahrscheinlich sein letztes Spiel sein wird. Dass der Name des Spiels und des Start-Dorfes also dem Titel „Fable“ entstammen, scheint nicht ganz zufällig.

Laut Molyneux zieht das neue Spiel viel Erfahrung aus seinen früheren Werken. „Dieses Spiel schuldet Titel wie ‚Dungeon Keeper‘, ‚Black & White‘ und ‚Fable‘ sehr viel“, sagte er. Sein Ziel ist es, das God-Game-Genre mit diesem modernen Titel zurück auf die Landkarte zu bringen. Ob das gelingen wird, wissen wir dann im April.

Masters of Albion

Bild: 2025 © 22Cans

 

Quelle: insider-gaming

Bild: 2025 © 22Cans

 

Tags: Masters of Albion
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © Bethesda

Bethesda – Ehemaliger Entwickler behauptet, dass Fallout dem Unternehmen egal sei

0 likes
Bild: 2026 © ARIANO Games | 2026 Nihon Falcom

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2026

0 likes
Bild: 2024 © THQ Nordic

The Eternal Life of Goldman – Kostenlose Demo für Februar angekündigt

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bethesda – Ehemaliger Entwickler behauptet, dass Fallout dem Unternehmen egal sei

    Masters of Albion – Peter Molyneux gibt Release-Datum für sein neues Spiel bekannt

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2026

    The Eternal Life of Goldman – Kostenlose Demo für Februar angekündigt

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Das Kanu des Manitu‘ als Blu-ray (Constantin Film & LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You‘ als Blu-ray (Constantin Film & LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Metroid Prime 4‘ plus Merchandise-Paket (Nintendo Deutschland)

    Playstation – Neues Patent von Sony lässt KI für euch weiterspielen

    007 First Light – So stark muss euer PC für das neue James Bond Game sein

    Test: Metroid Prime 4: Beyond