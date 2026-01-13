Masters of Albion – Peter Molyneux gibt Release-Datum für sein neues Spiel bekannt

Das neue Game vom Spiele-Schöpfer Peter Molyneux, Masters of Albion, hat einen Release-Termin. Es erscheint bereits am 22. April. Der Entwickler 22cans gab das Datum am Montag bekannt. Erhältlich sein wird das Spiel exklusiv für PC über Steam.

Molyneux meldet sich zurück

Bei „Masters of Albion“ handelt es sich um eine Neuinterpretation des „God Game“-Genres. Das Spiel kombiniert Strategie, Simulation, Aufbau und Tower-Defense. Die Handlung führt die Spieler in die Welt von Albion. Es ist also kein komplett neues Konzept. Er war es nämlich, der das Gerne insbesondere durch Spiele wie Black & White prägte.

Man startet im kleinen Dorf Oakridge. In der Rolle einer Gottheit kontrolliert man den Ort und die Bewohner. Aufgaben wie der Aufbau eines Geschäfts und das Erfüllen von Kundenaufträgen warten. Hinter dem Projekt steht Peter Molyneux, der Schöpfer der „Fable“-Reihe sowie von Spielen wie „Populous“. Der 66-Jährige hatte angedeutet, dass „Masters of Albion“ wahrscheinlich sein letztes Spiel sein wird. Dass der Name des Spiels und des Start-Dorfes also dem Titel „Fable“ entstammen, scheint nicht ganz zufällig.

Laut Molyneux zieht das neue Spiel viel Erfahrung aus seinen früheren Werken. „Dieses Spiel schuldet Titel wie ‚Dungeon Keeper‘, ‚Black & White‘ und ‚Fable‘ sehr viel“, sagte er. Sein Ziel ist es, das God-Game-Genre mit diesem modernen Titel zurück auf die Landkarte zu bringen. Ob das gelingen wird, wissen wir dann im April.

Quelle: insider-gaming

Bild: 2025 © 22Cans