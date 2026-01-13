Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bethesda – Ehemaliger Entwickler behauptet, dass Fallout dem Unternehmen egal sei

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © Bethesda

Chris Avellone, Mitgründer von Obsidian Entertainment und maßgeblich an der Entstehung von Fallout: New Vegas beteiligt, hat sich kritisch zu Bethesda Game Studios geäußert. In einem inzwischen gelöschten Post auf X verglich er Bethesdas Umgang mit der Serie mit einem „bunten, seichten Freizeitpark“.

 

Ist Bethesda die Fallout-Reihe wirklich egal?

Avellone, der bereits an Fallout 2 mitwirkte, schrieb: „Ich glaube nicht, dass Bethesda Fallout hasst, sie verstehen nur seine Wurzeln nicht vollständig und interessieren sich wohl auch nicht dafür.“ Er räumte ein, dass einige DLCs wie „Far Harbor“ positiv auffielen, und betonte, dass er sein ehemaliges Unternehmen nicht hasse. Das Studio mache manches gut ,etwa die offene Welt, habe aber Schwächen bei linearen Geschichten in solchen Welten.

Der Post wurde von Fans geteilt und etwa von Dexerto aufgegriffen, bevor Avellone ihn löschte. Möglicher löste er Verteidigungsreaktionen von Bethesda-Fans aus.

Bethesda hat die Serie seit der Übernahme des Franchises 2008 deutlich geprägt. Fallout 4 war ein Bestseller, mit Fallout 76 brachte man ein MMORPG heraus. 2024 feierte die von der Spieeschmiede mitproduzierte Fernsehserie Fallout große Erfolge, deren zweite Season wird nun Konzepte aus Avellones „New Vegas“ aufgreifen.

Fallout

Bild © Bethesda

Obwohl Avellone seit rund fünfzehn Jahren nicht mehr an Fallout mitgearbeitet hat, bleibt er der Serie verbunden. Seine jüngsten Äußerungen zeigen, dass die Debatte um die Seele der postapokalyptischen Welt weitergeht.

 

Quelle: Insider-Gaming

Bild © Bethesda

Tags: fallout, Bethesda, Fallout: New Vegas
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © 22Cans

Masters of Albion – Peter Molyneux gibt Release-Datum für sein neues Spiel bekannt

0 likes
Bild: 2026 © ARIANO Games | 2026 Nihon Falcom

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2026

0 likes
Bild: 2024 © THQ Nordic

The Eternal Life of Goldman – Kostenlose Demo für Februar angekündigt

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bethesda – Ehemaliger Entwickler behauptet, dass Fallout dem Unternehmen egal sei

    Masters of Albion – Peter Molyneux gibt Release-Datum für sein neues Spiel bekannt

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2026

    The Eternal Life of Goldman – Kostenlose Demo für Februar angekündigt

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Das Kanu des Manitu‘ als Blu-ray (Constantin Film & LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You‘ als Blu-ray (Constantin Film & LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Metroid Prime 4‘ plus Merchandise-Paket (Nintendo Deutschland)

    Playstation – Neues Patent von Sony lässt KI für euch weiterspielen

    007 First Light – So stark muss euer PC für das neue James Bond Game sein

    Test: Metroid Prime 4: Beyond