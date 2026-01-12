Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2026

Die Releasevorschau ist wieder da und im Zuge dessens wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Auch 2026 werden wieder viele neue Spiele erscheinen und ich werde mein Möglichstes tun, euch alle Neuerscheinungen zu präsentieren. Also sparen wir uns das Geschwafel und starten los.

Die Releasevorschau startet in 2026

Hank: Drowning On Dry Land (PC) – 13. Januar

Ein Adventure, welches laut Aussagen der Entwickler stark von Batman: Beyond inspiriert wurde und von einem betrunkenen Selbstjustizler handelt, der durch die Zeit reisen kann.

Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights (Switch) – 13. Januar

Eine klassische romantische Visual Novel im Fantasy-Setting.

Air Hares (PC) – 14. Januar

Ein Shoot’em’Up mit tierischen Protagonisten, die gegen eine Vogelarmee kämpfen.

Philna Fantasy (PC) – 14. Januar

Ein sehr klassisches Pixel-Retro-Fantasy-RPG.

Streetdog BMX (PC) – 14. Januar

In diesem BMX Spiel macht ihr krasse Tricks und Stunts.

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2) – 14. Januar

Das JRPG, welches im September 2024 in Japan erschien, hat nun auch seinen Weg in den Westen gefunden.

Journey Through the Undead (PC) – 15. Januar

Wildes Zombiegeballer und -gemetzel.

Cassette Boy (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. Januar

Ein Puzzlespiel, bei dem ihr die Welt drehen könnt. Alles, was ihr nicht sehen könnt, existiert auch nicht.

Catana: Red Flowers (MetaQuest) – 15. Januar

In diesem VR-Spiel werdet ihr eine Ninja-Katze.

Craftlings (PC) – 15. Januar

Ein Crafting-Survival-Mix aus Lemmings und Terraria.

DeadCore Redux (PC) – 15. Januar

Ein Präzisions-FPS-Platformer.

Kotama and Academy Citadel (PC) – 15. Januar

Ein Metroidvania über eine Austauschschülerin, die eine magische Zitadelle erkundet.

Super Woden: Rally Edge (PC) – 15. Januar

Ein arcadiges Ralley-Rennspiel.

BrokenLore: Unfollow (PC, PS5, XSX) – 16. Januar

Psychologischer Horror, der Themen wie Mobbing, Social Media und mentale Gesundheit anspricht.

Hyperspace Striker (PC) – 16. Januar

Ein Sci-Fi Shoot’em’Up Roguelike.

Lunar Ascendant (PC) – 16. Januar

Eine Aufbausimulation auf dem Mond.

Und damit haben wir die erste Releasevorschau des Jahres absolviert. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei und sollte dies nicht der Fall sein, dann hat der Rest des Jahres bestimmt ein, zwei Spiele für euch übrig. Nächste Woche präsentieren wir euch wie gewohnt die nächste Ladung.

Titelbild: 2026 © ARIANO Games | 2026 Nihon Falcom