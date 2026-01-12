Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2026

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © ARIANO Games | 2026 Nihon Falcom

Die Releasevorschau ist wieder da und im Zuge dessens wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Auch 2026 werden wieder viele neue Spiele erscheinen und ich werde mein Möglichstes tun, euch alle Neuerscheinungen zu präsentieren. Also sparen wir uns das Geschwafel und starten los.

 

Die Releasevorschau startet in 2026

  • Hank: Drowning On Dry Land (PC) – 13. Januar

Ein Adventure, welches laut Aussagen der Entwickler stark von Batman: Beyond inspiriert wurde und von einem betrunkenen Selbstjustizler handelt, der durch die Zeit reisen kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights (Switch) – 13. Januar

Eine klassische romantische Visual Novel im Fantasy-Setting.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Air Hares (PC) – 14. Januar

Ein Shoot’em’Up mit tierischen Protagonisten, die gegen eine Vogelarmee kämpfen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Philna Fantasy (PC) – 14. Januar

Ein sehr klassisches Pixel-Retro-Fantasy-RPG.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Streetdog BMX (PC) – 14. Januar

In diesem BMX Spiel macht ihr krasse Tricks und Stunts.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2) – 14. Januar

Das JRPG, welches im September 2024 in Japan erschien, hat nun auch seinen Weg in den Westen gefunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Journey Through the Undead (PC) – 15. Januar

Wildes Zombiegeballer und -gemetzel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Cassette Boy (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. Januar

Ein Puzzlespiel, bei dem ihr die Welt drehen könnt. Alles, was ihr nicht sehen könnt, existiert auch nicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Catana: Red Flowers (MetaQuest) – 15. Januar

In diesem VR-Spiel werdet ihr eine Ninja-Katze.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Craftlings (PC) – 15. Januar

Ein Crafting-Survival-Mix aus Lemmings und Terraria.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • DeadCore Redux (PC) – 15. Januar

Ein Präzisions-FPS-Platformer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Kotama and Academy Citadel (PC) – 15. Januar

Ein Metroidvania über eine Austauschschülerin, die eine magische Zitadelle erkundet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Super Woden: Rally Edge (PC) – 15. Januar

Ein arcadiges Ralley-Rennspiel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • BrokenLore: Unfollow (PC, PS5, XSX) – 16. Januar

Psychologischer Horror, der Themen wie Mobbing, Social Media und mentale Gesundheit anspricht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Hyperspace Striker (PC) – 16. Januar

Ein Sci-Fi Shoot’em’Up Roguelike.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Lunar Ascendant (PC) – 16. Januar

Eine Aufbausimulation auf dem Mond.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Und damit haben wir die erste Releasevorschau des Jahres absolviert. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei und sollte dies nicht der Fall sein, dann hat der Rest des Jahres bestimmt ein, zwei Spiele für euch übrig. Nächste Woche präsentieren wir euch wie gewohnt die nächste Ladung.

 

Titelbild: 2026 © ARIANO Games | 2026 Nihon Falcom

