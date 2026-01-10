Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

The Eternal Life of Goldman – Kostenlose Demo für Februar angekündigt

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2024 © THQ Nordic

Seit ich es auf der gamescom 2024 das erste Mal Bilder von The Eternal Life of Goldman gesehen habe, kann ich es kaum abwarten, den 2D-Platformer in die Finger zu bekommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte es dieses Jahr so weit sein, ein neuer Trailer kündigt zumindest schon einmal eine Demo an.

 

The Eternal Life of Goldman bereits jetzt Kandidat für „Schönstes Videospiel aller Zeiten“

Es gibt einige Aspekte, die das Spiel interessant erscheinen lassen. Zunächst einmal ist es ein sehr klassischer 2D-Platformer, der für ordentlich Spielspaß sorgen wird. Inspirationen sind hier ganz klar die Donkey Kong Country-Reihe und auch Ducktales, immerhin ist unser Protagonist ein älterer Herr mit Gehstock, denn er auch als Pogostick benutzt. Und auch leichte Metroidvania-Elemente sollen enthalten sein.

Der größte Faktor, der für das Spiel spricht, ist natürlich die handgezeichnete Grafik. Selten habe ich ein so wunderschönes Videospiel gesehen. Hier handelt es sich um einen spielbaren Zeichentrickfilm. Mit jedem neuen Trailer, in dem ich neue Einfälle und Designs der Entwickler*innen sehe, wächst meine Vorfreude auf das Spiel immer mehr. Und das ist auch beim neuesten Trailer der Fall.

Dieser zeigt mal wieder einige spannende Gameplay-Abschnitte und obwohl er uns immer noch kein festes Releasedatum verrät, so enthüllt er immerhin doch eine wichtige Information: Im Februar wird eine kostenfreie Demo erscheinen. Bleibt zu hoffen, dass dies vielleicht ein Zeichen ist, dass es nicht mehr so lange dauern kann, bis das volle Spiel für PC, Switch, Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Quelle: Weappy

Titelbild: 2024 © THQ Nordic

Tags: The Eternal Life of Goldman
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © Bethesda

Bethesda – Ehemaliger Entwickler behauptet, dass Fallout dem Unternehmen egal sei

0 likes
Bild: 2025 © 22Cans

Masters of Albion – Peter Molyneux gibt Release-Datum für sein neues Spiel bekannt

0 likes
Bild: 2026 © ARIANO Games | 2026 Nihon Falcom

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2026

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bethesda – Ehemaliger Entwickler behauptet, dass Fallout dem Unternehmen egal sei

    Masters of Albion – Peter Molyneux gibt Release-Datum für sein neues Spiel bekannt

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2026

    The Eternal Life of Goldman – Kostenlose Demo für Februar angekündigt

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Das Kanu des Manitu‘ als Blu-ray (Constantin Film & LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You‘ als Blu-ray (Constantin Film & LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Metroid Prime 4‘ plus Merchandise-Paket (Nintendo Deutschland)

    Playstation – Neues Patent von Sony lässt KI für euch weiterspielen

    007 First Light – So stark muss euer PC für das neue James Bond Game sein

    Test: Metroid Prime 4: Beyond