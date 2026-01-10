The Eternal Life of Goldman – Kostenlose Demo für Februar angekündigt

Seit ich es auf der gamescom 2024 das erste Mal Bilder von The Eternal Life of Goldman gesehen habe, kann ich es kaum abwarten, den 2D-Platformer in die Finger zu bekommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte es dieses Jahr so weit sein, ein neuer Trailer kündigt zumindest schon einmal eine Demo an.

The Eternal Life of Goldman bereits jetzt Kandidat für „Schönstes Videospiel aller Zeiten“

Es gibt einige Aspekte, die das Spiel interessant erscheinen lassen. Zunächst einmal ist es ein sehr klassischer 2D-Platformer, der für ordentlich Spielspaß sorgen wird. Inspirationen sind hier ganz klar die Donkey Kong Country-Reihe und auch Ducktales, immerhin ist unser Protagonist ein älterer Herr mit Gehstock, denn er auch als Pogostick benutzt. Und auch leichte Metroidvania-Elemente sollen enthalten sein.

Der größte Faktor, der für das Spiel spricht, ist natürlich die handgezeichnete Grafik. Selten habe ich ein so wunderschönes Videospiel gesehen. Hier handelt es sich um einen spielbaren Zeichentrickfilm. Mit jedem neuen Trailer, in dem ich neue Einfälle und Designs der Entwickler*innen sehe, wächst meine Vorfreude auf das Spiel immer mehr. Und das ist auch beim neuesten Trailer der Fall.

Dieser zeigt mal wieder einige spannende Gameplay-Abschnitte und obwohl er uns immer noch kein festes Releasedatum verrät, so enthüllt er immerhin doch eine wichtige Information: Im Februar wird eine kostenfreie Demo erscheinen. Bleibt zu hoffen, dass dies vielleicht ein Zeichen ist, dass es nicht mehr so lange dauern kann, bis das volle Spiel für PC, Switch, Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Quelle: Weappy

Titelbild: 2024 © THQ Nordic