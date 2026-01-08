Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Das Kanu des Manitu‘ als Blu-ray (Constantin Film & LEONINE Studios)

Yippie-Ya-Yeah! Mit DAS KANU DES MANITU kehrt das wohl legendärste Trio der deutschen Filmgeschichte endlich zurück. Die spektakuläre Fortsetzung von DER SCHUH DES MANITU, dem erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten, erscheint ab 02. Januar 2026 fürs Heimkino – auf DVD, Blu-ray, 4K UHD sowie als limitiertes Mediabook. Und das Beste: Wir verlosen das Western-Comedy-Highlight für euch!

Michael Bully Herbig schlüpft erneut in die Rolle von Häuptling Abahachi und führt nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Regisseur Regie. Gemeinsam mit Christian Tramitz (Ranger) und Rick Kavanian (Dimitri) schrieb er auch das Drehbuch – und das merkt man jeder Minute an. Wortwitz, Slapstick und liebevolle Anspielungen sorgen für beste Unterhaltung. Kein Wunder also, dass der Film 2025 mit 5 Millionen Kinozuschauer:innen der erfolgreichste Film des Jahres war.

Natürlich sind auch viele bekannte Gesichter wieder mit dabei: Neben Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz und Friedrich Mücke dürfen sich Fans ganz besonders über ein Wiedersehen mit Sky du Mont freuen. Ergänzt wird der hochkarätige Cast durch Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop und Merlin Sandmeyer.

Inhaltlich kämpfen Abahachi und sein weißer Blutsbruder Ranger weiterhin unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit. Doch eine neue, skrupellose Bande macht ihnen das Leben schwer und lockt sie in eine gefährliche Falle – alles nur, um an das sagenumwobene Kanu des Manitu zu gelangen. Zum Glück eilen Dimitri und seine neue Fachkraft Mary zur Rettung. Doch schnell wird klar: Das war erst der Anfang eines viel größeren Plans. Mit vereinten Kräften – und jeder Menge Missverständnissen – stürzen sich unsere Helden in ihr bislang größtes Abenteuer und stoßen dabei auf überraschende Antworten zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens.

© 2025-2026 LEONINE Studios, Constantin Film Vertriebs GmbH / ab 02. Januar 2026 als DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

Das Kanu des Manitu Wir verlosen zusammen mit LEONINE Studios zum Heimkinostart von Das Kanu des Manitu insgesamt zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01-02: je 1x Das Kanu des Manitu als Blu-ray

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Der Meister der deutschen Filme Welchen Film von und / oder mit Bully findest du bisher am besten und vor allem warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Teilnahmeschluss ist der 20. Januar 2026.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Studios für die Bereitstellung der Preise.