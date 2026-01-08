Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You‘ als Blu-ray (Constantin Film & LEONINE Studios)

Mit ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS – REGRETTING YOU kommt eines der beliebtesten Bücher von Colleen Hoover endlich als Film zu euch nach Hause. Im Mittelpunkt stehen Morgan Grant (Allison Williams) und ihre 16-jährige Tochter Clara (Mckenna Grace). Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein – und doch verbindet sie mehr, als sie zunächst glauben. Als ein tragischer Unfall ihr Leben völlig aus der Bahn wirft, müssen Mutter und Tochter nicht nur mit Trauer umgehen, sondern auch mit Geheimnissen, die alles verändern. Plötzlich steht nichts mehr fest, und beide sind gezwungen, sich selbst und einander neu kennenzulernen.

Der Film erzählt zwei Geschichten gleichzeitig: Claras ehrliche und berührende Coming-of-Age-Reise und Morgans emotionale Suche nach einem Neuanfang. Dabei geht es um erste Liebe, alte Fehler, verpasste Chancen – und um all das, was man einander nie gesagt hat. Trotz der schweren Themen verliert der Film nie seine Leichtigkeit und überrascht immer wieder mit warmherzigen, manchmal sogar humorvollen Momenten.

Regisseur Josh Boone (Das Schicksal ist ein mieser Verräter) beweist erneut sein Gespür für emotionale Geschichten, die lange im Herzen bleiben. Unterstützt wird er von einem starken Cast: Neben Allison Williams und Mckenna Grace sind unter anderem Mason Thames, Dave Franco, Scott Eastwood, Sam Morelos, Clancy Brown und Willa Fitzgerald mit dabei. Colleen Hoover ist längst ein weltweites Phänomen – ihre Bücher wurden über 50 Millionen Mal verkauft, und Regretting You gehört zu ihren meistgelesenen Romanen.

© 2025-2026 LEONINE Studios, Constantin Film Vertriebs GmbH / ab 09. Januar 2026 auf DVD & Blu-ray, die digitale Kaufversion seit dem 12. Dezember 2024 erhältlich

