Playstation – Neues Patent von Sony lässt KI für euch weiterspielen

von Christian Koitkaam
Bild: 2023 © Sony Interactive Entertainment

Ein kürzlich veröffentlichtes Patent von Sony skizziert eine Zukunft, in der Playstation-Spiele sich selbst spielen können, wenn Spieler nicht weiterkommen. Die als „AI Generated Ghost Player“ bezeichnete Technologie soll mithilfe Künstlicher Intelligenz einen virtuellen Assistenten erschaffen, der in Echtzeit hilft oder die Kontrolle komplett übernimmt.

 

So soll der „Ghost Player“ funktionieren

Das System ist als kontextsensitive, interaktive Hilfe gedacht, die nicht einfach nur ein Hilfevideo bietet. Die KI soll laut Patent durch das Analysieren von Spielständen erkennen, in welcher konkreten Situation sich der Spieler befindet. Anschließend generiert sie einen „Geister“-Charakter als Overlay in der Spielwelt, der die Lösung demonstriert.

Die KI wird dabei nicht mit festen Skripten gefüttert, sondern trainiert mit enormen Datenmengen: Ausschnitten von Gameplay-Videos von Plattformen wie YouTube und Twitch sowie anonymisierten Spielerdaten aus dem PlayStation Network. Ziel ist es, aus vielen erfolgreichen Durchläufen die beste Lösung für das spezifische Problem des Spielers abzuleiten.

Spieler könnten zwischen verschiedenen Hilfestufen wählen:

  • Guide Mode: Ein KI-Charakter (z. B. Nathan Drake in Uncharted) demonstriert die Lösung, der Spieler führt sie dann selbst aus.
  • Complete Mode: Die KI übernimmt komplett und spielt den schwierigen Abschnitt für den Spieler.

 

Einordnung und Kontroverse

Die Idee baut auf bestehenden Systemen wie der PS5 Game Help-Funktion auf, bietet aber durch KI eine personalisierte, dynamischere Hilfe. Sie reiht sich ein in Branchentrends wie Microsofts „Copilot for Gaming“, einem KI-Begleiter, der Installationen übernehmen oder Spielinhalte erklären kann.

Die Reaktionen auf Social Media sind gemischt:

Befürworter sehen einen großen Nutzen für Barrierefreiheit, etwa für Spieler mit körperlichen Einschränkungen, und für alle, die aus Frust sonst aufhören würden. Kritiker fürchten, dass das Herausforderungs- und Erfolgserlebnis verloren geht und Spiele entwertet werden, wenn sie sich „von selbst spielen“. Sie verweisen auf bereits bestehende Kritik an zu aufdringlichen Hilfen durch NPCs in Spielen wie God of War Ragnarok.

Playstation

Bild: 2026 © Sony Interactive Entertainment

 

Patent vs. Produkt: Noch keine konkreten Pläne

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich nur um eine Patentanmeldung handelt. Unternehmen reichen regelmäßig Patente für Ideen ein, die nie in Produkte umgesetzt werden. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Sony diese Technologie in naher Zukunft, sei es für die PS5 oder eine mögliche PS6, tatsächlich einsetzen wird, da es hierzu auch noch keinerlei Statements seitens Sony gibt.

Sollte der „Ghost Player“ jemals Realität werden, würde er die fundamentale Frage neu stellen, was Spielen ausmacht: Geht es um die pure Überwindung von Hindernissen oder um das Erleben einer Geschichte, wenn auch mit Hilfestellung?

 

Quelle: videogamechronicles

Bild © Sony Interactive Entertainment

Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

