Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Metroid Prime 4‘ plus Merchandise-Paket (Nintendo Deutschland)

Endlich ist es soweit: Metroid Prime 4: Beyond ist für die Nintendo Switch erschienen! In diesem neuen Abenteuer landet Samus auf dem fremden Planeten Viewros. Dort findet sie Spuren einer alten Zivilisation, die ihr neue psychische Kräfte verleiht. Gleichzeitig muss sie sich wieder ihrem Rivalen Sylux stellen. Das Spiel hält an der klassischen Mischung aus Erkundung, Atmosphäre und Action fest, führt aber auch neue Ideen wie ein fahrbares Motorrad ein, mit dem man sich in einer noch größeren Welt fortbewegen kann.

Die Hauptfigur ist natürlich Samus Aran, eine der legendärsten Heldinnen der Videospielwelt. Als Waise wurde sie vom Chozo-Volk aufgezogen und zu einer toughen Kopfgeldjägerin ausgebildet. Was sie auszeichnet, ist ihre stille Entschlossenheit. Sie handelt oft allein, aber immer aus einem Sinn für Gerechtigkeit heraus. Obwohl sie als Kopfgeldjägerin ausgebildet wurde, ist sie aber nicht auf Geld aus. Sie will für Frieden sorge! Ihre Stärke und ihr einsames Wesen machen sie zur perfekten Protagonistin für die unheimlichen Welten von Metroid. Das macht sie schließlich auch zu der vielleicht mystischsten Figur im Nintendo-Universum, die immer etwas Geheimnisvolles umgibt. Samus ist schon eine coole Socke, oder?

In Metroid Prime 4: Beyond wird Samus zur „Auserwählten“ einer untergegangenen Kultur. Das gibt ihrer Mission eine besondere Bedeutung, weil sie deren Vermächtnis schützen muss. Sie ist wieder meist auf sich allein gestellt, auch wenn sie hin und wieder auf andere Gestrandete trifft. Mit ihren neuen Fähigkeiten und ihrem klassischen Arsenal wie dem Morph Ball ist sie gut gewappnet. Doch ihre größte Stärke ist und bleibt ihr eiserner Wille, sich jedem noch so großen Gegner entgegenzustellen. Von denen gibt es in Metroid Prime 4 nämlich eine ganze Menge und die sehen auch ganz schön imposant aus. Auf der Switch 2 sogar noch mehr, denn dort erstrahlt Samus zum ersten Mal in 4K-Auflösung. Aber auch der Rest der Spielwelt ist ein echter Hingucker und so ist Metroid Prime 4: Beyond definitiv einer der schönsten Nintendo-Titel!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

© 2025 Nintendo Deutschland / seit 04. Dezember 2025 für Nintendo Switch und als Nintendo Switch 2 Edition sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

Metroid Prime 4: Beyond Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland zwei Exemplare von Metroid Prime 4: Beyond plus ein Überraschung-Merchandise-Paket. Gewinner:in 01-02: je 1x Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch 2) plus Merchandise Paket

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Metroid in voller Bandbreite Was gefällt euch an der ikonischen Heldin ‚Samus‘ am Besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. Januar 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.