Aktuelle News

007 First Light – So stark muss euer PC für das neue James Bond Game sein

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © 2025 IO Interactive

Einige Monate vor dem offiziellen Release gibt das IO Interactive nun bekannt, mit welcher Hardware ihr das neue James-Bond-Abenteuer 007: First Light zum Laufen bringen könnt. Neben den detaillierten Mindest- und Empfohlenen-Specs verkündet das Studio zudem eine Partnerschaft mit Technologie-Riesen NVIDIA.

 

Die Systemanforderungen im Überblick:

Die Systemanforderungen für 007 First Light sind da! Das Enwicklerstudio IO Interactive veröffentlichte die Systemvoraussetzungen und die fallen gemäß dessen aus, was man von einem technisch aufwendigen Titel wie diesem erwarten darf.

Das Ziel der Kooperation mit NVidia ist es laut Studio, die hohen Erwartungen an die Bond-Marke auf dem PC zu erfüllen. „Leistung, Reaktionsschnelligkeit und visuelle Detailtreue – alles muss für den Spieler mühelos wirken. Mit NVIDIA GeForce RTX-Technologien, inklusive DLSS 4, können wir genau das liefern“, so Ulas Karademir, CTO von IO Interactive, in der Ankündigung.

Die jetzt veröffentlichten Spezifikationen gelten für das Spielen in Full-HD (1080p). Angaben für höhere Auflösungen wie 1440p oder 4K sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Mindestanforderungen (1080p / 30 FPS)

  • Prozessor: Intel Core i5 9500K oder AMD Ryzen 5 3500

  • Grafikkarte: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 oder vergleichbare Intel Discrete GPU

  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

  • Grafikspeicher (VRAM): 8 GB

  • Speicherplatz: 80 GB (Minimum)

  • Betriebssystem: Windows 10/11, 64-Bit

Empfohlene Anforderungen (1080p / 60 FPS)

  • Prozessor: Intel Core i5 13500 oder AMD Ryzen 5 7600

  • Grafikkarte: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT oder vergleichbare Intel Discrete GPU

  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB

  • Grafikspeicher (VRAM): 12 GB

  • Speicherplatz: 80 GB (Minimum)

  • Betriebssystem: Windows 10/11, 64-Bit

Die explizite Nennung von NVIDIA DLSS 4 als Schlüsseltechnologie legt nahe, dass Besitzer von RTX-Grafikkarten mit zusätzlichen Performance-Boosts oder verbessertem Raytracing rechnen könnten. Nähere Infos dazu dürften aber in Zukunft folgen, genauso wie die Angaben zu den 1440p -und 4K-Auflösungen

007: First Light erscheint am 27. Mai für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

007

Bild © 2025 IO Interactive

 

Quelle: IOI

Bild © 2025 IO Interactive

Tags: systemanforderungen, systemvoraussetzungen, 007, 007 First Light
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

