Vince Zampella – Call of Duty, Apex Legends & Titanfall Schöpfer tödlich verunglückt

Die Nachricht fegte schnell durch das Netz, aber so richtig wahr haben wollte es niemand. Vince Zampella ist gestorben. Auch wenn sich viele Gamerinnen und Gamer eher weniger mit den Menschen hinter ihren Lieblingsspielen beschäftigen, aber das Vermächtnis von Vince Zampella kennen alle.

Vince Zampella stirbt bei Autofunfall

Die Gaming-Welt trauert. Vince Zampella ist am letzten Sonntag, dem 21. Dezember 2025, tödlich verunglückt. Laut Angaben des Lokalsenders NBC4 kam es zu einem Autounfall, bei dem Zampella verstarb. DDies ereignete sich auf der Autobahn in den San Gabriel Mountains im Norden von Los Angeles. Laut Berichten kollidierte das Fahrzeug mit einer Betonleitplanke und geriet unmittelbar danach in Brand. Nach Angaben der Behörden wurde eine zweite Person auf dem Beifahrersitz aus dem Fahrzeug geschleudert, während der Fahrer im Wagen eingeklemmt blieb. Ob Zampella am Steuer saß und wer die zweite Person war, ist bislang unklar. Beide Insassen kamen bei dem Unfall ums Leben. Vince Zampella wurde 55 Jahre alt.

Zampella gilt als Co-Schöpfer der Call of Duty-Reihe, nachdem er zuvor an Medal of Honor: Allied Assault arbeitete. Bei Infinity Ward war wesentlich verantwortlich für die Releases von Call of Duty 1 & 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, als auch dem direkten Nachfolger Call of Duty: Modern Warfare 2. Nach Unstimmigkeiten mit Activision wechselte er wieder zu EA und erschuf dort unter einem neuen Studio Titanfall. Nach dessen zweiten Teil erschien unter seiner Studioleitung noch Apex Legends und er sorgte auch für eine erfolgreiche Rückkehr der Jedi-Reihe aus dem Star Wars-Universum. Zuletzt war er für Battlefield 6 verantwortlich. Mit Zampella verlässt uns also eine absolute Legende und prägende Figur des First-Person-Shooter-Genres.

