Bis zur Glotze – Zwei neue Star Wars Games angekündigt | Folge 180

Mehr gute Star Wars Games? Ja, bitte! Zumindest können wir das jetzt hoffen. Gleich zwei neue Titel wurden nämlich angekündigt. Beide Titel dürfte man wohl auch kaum wirklich auf dem Schirm gehabt haben.

Auf den Game Awards wurden gleich zwei neue Spiele im Star Wars-Universum angekündigt. Eines davon ist Star Wars: Fate of the Old Republic. Und dieses soll nicht nur ein spiritueller Nachfolger zu Knights of the Old Republic werden, auch die Beteiligten sprechen für sich. Casey Hudson. Dieser Name wird einigen Star Wars-Fans sicher etwas sagen, aber auch Liebhaber von Mass Effect kennen diesen Namen. Er arbeitete bei BioWare wegweisen an Knights of the Old Republic und Mass Effect mit und hat nun ein neues Studio gegründet.

Das zweite Spiel ist Star Wars: Galactic Racer. Tatsächlich ist ein Racing Game in der Mache, nachdem das letzte richtige Racing Game zu PS2-Zeiten raus kam. Was wir aber wissen, ist, dass wir nicht bloß in den sogenannten Podracern sitzen werden. Im Trailer sehen wir auch andere Fluggefährte, mit denen wir Rennen austragen werden. Doch auch hier werden Unfälle in einem großen Schaden enden, wie wir bereits sehen können.

Was alles öffentlich bekannt ist und was wir von den Ankündigungen halten, dass lassen wir euch in Folge 180 von Bis zur Glotze wissen!