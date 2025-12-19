Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Tomb Raider ist zurück! | Folge 179

von Christian Koitkaam
0 Comments
Lara Croft ist zurück! Gleich mit zwei neuen Spielen meldet sich die Abenteurerin zurück und beschert uns eine spannende Zukunft. Sowohl für 2026, als auch für 2027 steht je ein Tomb Raider auf der Startlinie. Aber sehen die Trailer vielversprechend aus?

 

Tomb Raider im Doppelpack

Tobi und Christian sind im Tomb Raider-Fieber. Gleich zwei neue Spiele wurden auf den Game Awards 2025 angekündigt. Ein bisschen absehbar war das rückblickend schon. Immerhin wussten wir ja, dass Crystal Dynamics an einem neuen Tomb Raider arbeiten würde. Zusätzlich kursierten vor der Show auch bereits sehr konkrete Leaks im Netz zu einem möglichen Remake von Teil 1. So kam es tatsächlich auch!

Zusammen mit Flying Wild Hog entsteht eine Neuauflage des Erstlings. Tomb Raider: Legacy of Atlantis könnte somit auch durchaus eine Mischung aus Reboot und Remake sein. Geplant ist das für 2026. Während sich Lara dort in klassischer Manier durch die Tempel schwingt, hat Tomb Raider: Catalyst einen kleinen Einblick auf das geliefert, was darüber hinaus passiert. Der für 2027 geplante Titel ist dann ein gänzlich neues Spiel.

Aber konnten uns die Trailer überzeugen? In welche Richtung scheint es zu gehen? Das besprechen wir in Folge 179 von Bis zur Glotze!
 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Tags: Tomb Raider, Podcast, Bis zur Glotze
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2017 © Valve

Half-Life 3 – Wird es ein Launchtitel für die Steam Machine?

0 likes
Bild: 2024 © thegameawards

Game Awards 2025 – Geoff Keighleys Show bricht erneut alle bisherigen Zuschauerrekorde

0 likes
Bild: 2025 © GungHo

Trails in the Sky 2nd Chapter – Auch Teil 2 des JRPGs bekommt ein Remake

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Tomb Raider ist zurück! | Folge 179

    Half-Life 3 – Wird es ein Launchtitel für die Steam Machine?

    Game Awards 2025 – Geoff Keighleys Show bricht erneut alle bisherigen Zuschauerrekorde

    Trails in the Sky 2nd Chapter – Auch Teil 2 des JRPGs bekommt ein Remake

    Cult of the Lamb – Woolhaven DLC hat ein Releasedatum und einen Preis

    Steam – Winter Sale beginnt in Kürze

    Resident Evil: Werden die Remakes zu Code Veronica & Zero nächstes Jahr angekündigt?

    Marathon – Bungie veröffentlicht Info-Flut zum kommenden Sony-Shooter

    Hollow Knight: Silksong – Neue kostenlose Erweiterung für 2026 angekündigt

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in den Kalenderwochen 51 und 52.2025 sowie 1.2026