Bis zur Glotze – Tomb Raider ist zurück! | Folge 179

Lara Croft ist zurück! Gleich mit zwei neuen Spielen meldet sich die Abenteurerin zurück und beschert uns eine spannende Zukunft. Sowohl für 2026, als auch für 2027 steht je ein Tomb Raider auf der Startlinie. Aber sehen die Trailer vielversprechend aus?

Tobi und Christian sind im Tomb Raider-Fieber. Gleich zwei neue Spiele wurden auf den Game Awards 2025 angekündigt. Ein bisschen absehbar war das rückblickend schon. Immerhin wussten wir ja, dass Crystal Dynamics an einem neuen Tomb Raider arbeiten würde. Zusätzlich kursierten vor der Show auch bereits sehr konkrete Leaks im Netz zu einem möglichen Remake von Teil 1. So kam es tatsächlich auch!

Zusammen mit Flying Wild Hog entsteht eine Neuauflage des Erstlings. Tomb Raider: Legacy of Atlantis könnte somit auch durchaus eine Mischung aus Reboot und Remake sein. Geplant ist das für 2026. Während sich Lara dort in klassischer Manier durch die Tempel schwingt, hat Tomb Raider: Catalyst einen kleinen Einblick auf das geliefert, was darüber hinaus passiert. Der für 2027 geplante Titel ist dann ein gänzlich neues Spiel.

Aber konnten uns die Trailer überzeugen? In welche Richtung scheint es zu gehen? Das besprechen wir in Folge 179 von Bis zur Glotze!

