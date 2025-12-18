Close

Aktuelle News

Trails in the Sky 2nd Chapter – Auch Teil 2 des JRPGs bekommt ein Remake

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © GungHo

Nachdem im September ein Remake zum ersten Teil erschienen war, bekommt nun auch Trails in the Sky 2nd Chapter ein Remake. Mit einem Trailer wurde dies angekündigt. Damit knüpft die Geschichte direkt am Vorgänger an.

 

Auch Trails in the Sky 2nd Chapter bekommt ein 3D-Remake

Nachdem am Ende des ersten Teils Joshua verschwunden war, um alleine gegen die Organisation Ouroboros zu kämpfen, macht sich seine Adoptivschwester Estelle jetzt auf die Suche nach ihm. Natürlich ist dieses Setup lediglich ein Aufhänger für allerlei aufregende Erlebnisse, die bei dieser Reise geschehen werden.

Das JRPG, welches 2006 als direkter Nachfolger des ersten Teils von 2004 erschien, war wie auch Teil 1 ein Spiel mit kleinen Chibi-Figuren, welches aus einer Topdown-Ansicht gespielt wurde. Mit dem Remake wird es indessen ebenfalls als ein 3D-Action Rollenspiel aufgezogen. 1st Chapter erfreute Fans der Reihe bereits und während sich die Community über die Ankündigung des zweiten Teils freut, wachsen gleichzeitig auch die Hoffnungen auf ein Remake zum dritten Teil.

Doch wir wollen nicht vorweggreifen, wir konzentrieren uns erst einmal auf Teil 2, welcher im Herbst 2026 für Playstation 5, Switch, Switch 2 und PC erscheinen wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Quelle: GungHo

Titelbild: 2025 © GungHo

Tags: Trails in the Sky 2nd Chapter
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

