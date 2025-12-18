Half-Life 3 – Wird es ein Launchtitel für die Steam Machine?

Ja, leider wurde Half-Life 3 nicht auf den Game Awards angekündigt. Es soll ja immer noch Leute geben, die an die Existenz des Spiels glauben. So auch Mike Straw, einer der Moderatoren des Gaming-Podcasts „Gaming’s Weekly“, der die Gerüchte mal wieder befeuert.

Erscheint Half-Life 3 etwa in 2026 gemeinsam mit der Steam Machine?

Half-Life Fans können einem schon leid tun. Nicht nur endete der letzte Teil 2007 mit einem Cliffhanger, das letzte Lebenszeichen war der VR-Titel Half-Life Alyx in 2020, welcher die Story zwar fortsetzte, aber ebenfalls mit einem Cliffhanger endete. Zudem ist ja nicht jeder im Besitzt einer VR-Brille, diese offizielle Fortsetzung ist also nicht unbedingt besonders zugänglich.

Gleichzeitig ist der wahre dritte Teil der Reihe schon seit Ewigkeiten ein Mythos. Wir könnten uns hier kaum ein Gerücht ausdenken, was nicht bereits über das Spiel berichtet wurde. Zum Beispiel, dass es bereits komplett fertig spielbar ist und jederzeit veröffentlicht werden könnte. Vielleicht wartet Valve ja nur auf den richtigen Moment, wie etwa auf den Release ihrer eigenen Hardware?

Dies befeuert nun also der Podcaster Mike Straw, der laut eigenen Aussagen ein paar Insiderinformationen besitzt. „Das Fenster, welches mir spezifisch mitgeteilt wurde, ist Frühling 2026 für die Steam Machine, für das Frame, für den Controller, für Half-Life 3. Am Ende des Tages ist das Spiel real“ sagt er in seinem Podcast. Seine Quellen seien sich sicher, „Das Spiel wird ein Launchtitel für die Steam Machine“. Einzig der rapide Preisanstieg für RAM auf dem Markt könnte dem Ganzen einen Stricht durch die Rechnung machen. Die Preise für die Steam Hardware seien jedoch noch nicht festgelegt, Valve wolle mit Sicherheit die besten Entscheidungen treffen, die mit der aktuellen Situation einhergehen.

Wie immer, wenn es um Gerüchte geht, sind auch diese Informationen mit Vorsicht zu behandeln. Immerhin gibt es seitens Valve keine offiziellen Ankündigungen. Immerhin erhielt der zweite Teil zum 20jährigen Jubiläum ein großes Update. Sollten sich wirkliche Neuigkeiten bezüglich einer Ankündigung mit Gordon Freeman ergeben, dann sind wir natürlich am Start.

Quelle: engadget

Titelbild: 2017 © Valve