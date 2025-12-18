Close

Aktuelle News

Game Awards 2025 – Geoff Keighleys Show bricht erneut alle bisherigen Zuschauerrekorde

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2024 © thegameawards

Ob man Geoff Keighley nun mag oder nicht, man kann nicht abstreiten, dass er mit Events wie etwa den Game Awards etwas geschaffen hat, bei dem sich jedes Jahr Gamer auf der ganzen Welt darauf freuen und sich versammeln. 2014 wurden die Awards zum ersten Mal verliehen und konnten noch 1,9 Mio. Zuschauer*innen vor die Bildschirme locken. Diese Zahl hat sich mittlerweile immens vervielfacht und auch 2025 zu neuen Rekordzahlen geführt.

 

Game Awards 2025 brechen gleich mehrere Rekorde

Bereits im vergangenen Jahr schauten verblüffende 154 Mio. Menschen dabei zu, wie die Spiele des Jahres geehrt sowie viele neue Spiele angekündigt werden. Diese Zahl ist für 2025 noch mal angestiegen, und zwar auf 171 Mio. Damit setzt sich der Trend fort, dass die Awardshow am Ende des Jahres mit jeder neuen Ausgabe mehr Zuschauer*innen als im Vorjahr anlocken kann.

Insgesamt wurde das Event auf Plattformen gestreamt, dabei natürlich die üblichen Verdächtigen wie Youtube, Twitch und TikTok. Aber auch auf Amazon Prime wurde es ausgestrahlt, das erste Mal überhaupt, dass es auf einem bezahlten Service stattfindet. Diese Zuschauerzahlen sind übrigens in den 171 Mio. bisher noch nicht mitgezählt.

Auch die Plattformen selbst feiern ein Wachstum. Auf Youtube waren es 8% mehr Viewer mit 1,4 Mio., auf Twitch waren es 1,8 Mio. gleichzeitige Zuschauer*innen und X, ehemals Twitter, verzeichnete mehr als 1,79 Mio. Posts über die Awards. Ebenfalls zu erwähnen sind die ganzen Co-Streams, welche die Zahlen ebenfalls noch in die Höhe pushen.

Und dann wäre da noch der Markt in China, welcher ebenfalls den bisher größten Wachstum in Zuschauern aufweist. So viele Plattformen wie noch nie übertrugen das Event, darunter u.a. Bilibili, Weibo und WeChat, aber auch CHZZK und Shoop in Südkorea und NicoNico in Japan.

Wir halten also fest: Die Game Awards waren mal wieder ein voller Erfolg und wir schauen mit erwartender Vorfreude auf die nächste Show im Dezember 2026.

 

Quelle: variety

Titelbild: 2024 © thegameawards

Tags: game awards
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

