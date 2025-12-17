Close

Aktuelle News

Steam – Winter Sale beginnt in Kürze

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Valve

Mit einem Trailer wurde der Steam Winter Sale angekündigt. Dieser beginnt bereits morgen und geht bis in den Januar. Wie gewohnt werden saftige Rabatte auf etliche Spiele fällig.

 

Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance 2 uvm. im Steam Winter Sale

In einem Trailer auf dem offiziellen Youtube-Kanal werden einige der Spiele gezeigt, die im diesjährigen Winter Sale mit einem Rabatt versehen werden. Mit von der Partie sind große Kracher wie Last of Us: Part 2, Kingdom Come: Deliverance, Assassin’s Creed Shadows und Dying Light: The Beast. Aber auch kleinere Spiele, die in diesem Jahr sehr beliebt waren, bekommen ein paar Prozente.

So ist auch das Roguelike Megabonk mit von der Partie, ebenso das Koop-Horrorspiel R.E.P.O. Und auch Titel wie Hades 2 und Dispatch sorgen aktuell für Wellen in der Gamingbranche. Aber wie wir den Sale kennen, werden nicht nur die im Trailer gezeigten Spiele stark reduziert sein. Kurz vor Weihnachten könnte es also ein guter Zeitpunkt sein, mal auf eure Wishlist zu schauen.

Der Winter Sale startet morgen, am 18. Dezember und wird bis ins nächste Jahr, genauer gesagt bis zum 5. Januar laufen. Bis zum Beginn könnt ihr euch ja euren Recap anschauen, der heute veröffentlicht wurde.

Quelle: Steam

Titelbild: 2025 © Valve

Maarten Cherek
