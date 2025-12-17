Close

Aktuelle News

Cult of the Lamb – Woolhaven DLC hat ein Releasedatum und einen Preis

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Massive Monster

Im August wurde der Woolhaven DLC zu Cult of the Lamb angekündigt und ein Release in 2026 versprochen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, der ein genaues Veröffentlichungsdatum enthüllt. Und so lange müssen Fans des dämonischen Schafs nicht mehr warten.

 

Cult of the Lamb: Woolhaven kommt bereits im Januar

Ein frostiges Unheil hat eure Herde unter Eis und Schnee begraben. Yngya, Göttin der Lämmer, befiehlt euch, die Herde wieder aufzubauen, um sie gegen eine unheilvolle Macht einzusetzen, die eure Heimat heimsuchen. Doch ein Wolf und sein Rudel streifen umher, schattenhafte Gestalten und Geister schleichen durch die Höhlen und Bergkämme.

Der Woolhaven DLC bringt eine ganze Menge neuer Inhalte mit sich, die jedoch natürlich erfordern, dass ihr das Hauptspiel abgeschlossen habt. Neuerungen beinhalten unter anderem ein neues Startgebiet namens Wollhafen, neue Anforderungen wie der Schutz vor Kälte und das Ranching, bei dem ihr seltene Tiere züchten könnt. Diese bringen euch durch ihre Wolle Wärme, können aber auch als Fleischvorrat dienen.

Preislich liegt der DLC bei ca. 17 € und erscheint am 22. Januar für PC, Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S und Switch.

Quelle: Massive Monster

Titelbild: 2025 © Massive Monster

Tags: Cult of the Lamb
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

