Resident Evil: Werden die Remakes zu Code Veronica & Zero nächstes Jahr angekündigt?

Ein bekannter Insider der Resident-Evil-Community hat neue, konkretere Zeitpläne für die heiß erwarteten Neuauflagen von Resident Evil Code: Veronica und Resident Evil Zero preisgegeben. Demnach könnte die Offenbarung von Code Veronica bereits im kommenden Jahr erfolgen.

Folgt bald die Ankündigung von zwei Resident Evil Remakes?

Die Informationen stammen vom bekannten Leaker Dusk Golem, dessen Enthüllungen in der Vergangenheit oft zutrafen. So hatte er beispielsweise korrekt vorhergesagt, dass Leon S. Kennedy in dem für 2026 angekündigten Spin-Off Resident Evil Requiem spielbar sein wird – was kürzlich durch einen Trailer auf den Game Awards 2025 bestätigt wurde.

Der angeblich interne Zeitplan:

Laut einem neuen Beitrag von Dusk Golem auf X (ehemals Twitter) sieht der aktuelle Plan bei Capcom wie folgt aus:

Das Remake von Resident Evil Code: Veronica soll demnach im Jahr 2026 offiziell angekündigt werden und 2027 erscheinen.

Das Remake von Resident Evil Zero folge ein Jahr später mit einem geplanten Release im Jahr 2028.

Diese Angabe zum Zero-Remake deckt sich mit früheren Gerüchten aus Oktober 2025, wonach das Projekt unter dem Codenamen „Chamber„ entwickelt werde und erst für 2028 geplant sei.

Wie immer mit Vorsicht zu genießen

Trotz der plausiblen Quelle und der einzuordnenden Erfolgsbilanz des Insiders handelt es sich bei diesen Informationen ausdrücklich um unbestätigte Gerüchte. Offizielle Statements oder Ankündigungen von Capcom liegen zu diesen Projekten und Zeitplänen noch nicht vor. Wie bei jedem Spieleentwicklungsprozess können sich Release-Fenster zudem durch Produktionsfortschritte oder strategische Entscheidungen noch verschieben.

Sollten sich die Angaben bewahrheiten, würde Capcom mit den Remakes zweier klassischer, aber technisch in die Jahre gekommener Titel der Serie eine große Lücke im Angebot für moderne Spieler schließen. Die Community hat seit Jahren lautstark nach einer Neuauflage von Code Veronica gerufen.

