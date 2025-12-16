Marathon – Bungie veröffentlicht Info-Flut zum kommenden Sony-Shooter

Bungie hat ein umfangreiches Informations-Update veröffentlicht und endlich konkrete Details zum erwarteten Extraction-Shooter Marathon Preis gegeben. In einem ausführlichen Video namens „Vision of Marathon“ bekräftigte das Entwicklerstudio das Release-Zeitfenster März 2026, gab das Kostenmodell bekannt und stellte zahlreiche Verbesserungen und Features vor, die auf Feedback früher Playtests basieren.

Endlich neue Infos zu Marathon

Nach einem turbulenten Jahr, geprägt von Kontroversen und intensiver Community-Rückmeldung seit den ersten Alpha-Tests, scheint Bungie nun einen klaren Kurs für die Zukunft des Spiels definiert zu haben.

Marathon wird zu einem einmaligen Kaufpreis von 39,99 Euro (UVG; $39.99 / £34.99) erscheinen. Die finalen regionalen Preise werden näher am Release bekannt gegeben. Dieser Kauf beinhaltet den vollen Zugang zum Basisspiel sowie alle zukünftigen kostenlosen Inhaltsupdates wie neue Maps, „Runner“-Charaktere („Shells“) und Events.

Eine der bemerkenswertesten Ankündigungen betrifft das Battle-Pass-System. Bei Marathon laufen diese Passes niemals ab. Spieler müssen sich also nicht unter Druck gesetzt fühlen, ständig online zu sein, aus „Angst, etwas zu verpassen“ (FOMO). Stattdessen können vergangene Battle Passes jederzeit erworben und in eigenem Tempo abgeschlossen werden. Bungie betonte zudem, dass der Spielerfolg „niemals davon abhängen wird, wie viel Geld man ausgibt“ – Pay-to-Win-Elemente wird es nicht geben.

Neue Features und Verbesserungen

Das Video listet eine Reihe von Verbesserungen seit den Alpha-Tests auf. Dazu gehören die Integration von Proximity Chat und einer Solo-Warteschlange. Eine neue Runner-Shell namens Rook wurde vorgestellt, die es Spielern erlaubt, laufenden Matches beizutreten, kurz Beute zu sammeln und mit geringem Risiko wieder zu fliehen.

Die visuelle Darstellung wurde optimiert, etwa durch Leichen, die im Spiel verbleiben und mit der Zeit verfallen, sowie einen tiefgreifenderes Environmental Storytelling. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Audio-Design, das als zentrales Gameplay-Element beschrieben wird: Jedes Geräusch hat eine Bedeutung und dient der Orientierung oder Warnung.

Bungie gewährte detaillierte Einblicke in vier sogenannte Zones, die beim Launch verfügbar sein werden:

Perimeter: Das weitläufige Außengelände der Kolonie.

Dire Marsh: Ein Sumpfgebiet, das mehr action-lastiges Gameplay und story-relevante Elemente bietet.

Outpost: Eine UESC-Einrichtung mit starken PvE-Elementen wie Wachen, Drohnen und Fallen.

Cryo Archive: Das gefährlichste Gebiet an Bord des Marathon-Schiffes, das nur mit bester Ausrüstung betreten werden sollte.

Jede Map besitzt ein dynamisches Wettersystem und zufällige Welt-Events, die Spieler erkennen und für große Risiken und Belohnungen nutzen können.

Marathon verspricht viele Anpassungen

Das Loot-System verspricht große Vielfalt mit über 400 Waffen-Mods, „Runner Cores“ und Implantaten. Die Anpassungsmöglichkeiten sind enorm: So kann etwa die „Battery SMG“ durch Mods in eine Art „Needler“ verwandelt werden. Jede Starter-Runner-Shell verkörpert einen bestimmten Spielstil, der durch Upgrades erweitert werden kann.

Zudem gibt es Faktionen, die den Spielern Aufträge erteilen, wie etwa das Sprengen eines UESC-Transportschiffs. Diese Faktionen haben eigene Upgrade-Pfade und besondere Belohnungen, die pro Season freigeschaltet werden können.

Mit dieser umfassenden Roadmap scheint Bungie die Kritik der letzten Monate ernst genommen zu haben und will Marathon im März 2026 als das präsentieren, was man sich mit der ursprünglichen Ankündigung erhofft hat. Es bleibt spannend zu sehen, ob sich die ganzen Neuerungen auch so gut spielen lassen, wie sie sich lesen.

Quelle: Bungie via YouTube

Bild: 2025 © Bungie Inc.