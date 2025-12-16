Close

Aktuelle News

Hollow Knight: Silksong – Neue kostenlose Erweiterung für 2026 angekündigt

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Team Cherry

Das australische Entwicklerstudio Team Cherry hat die erste große Inhaltserweiterung für den gefeierten Metroidvania-Nachfolger Hollow Knight: Silksong angekündigt. Die Erweiterung mit dem Titel „Sea of Sorrow“ erscheint im Jahr 2026 und wird für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos sein.

 

Noch mehr Content

Die Ankündigung erfolgte über einen Blog-Eintrag auf der offiziellen Website des Studios. Darin verrät das Team erste Details: Hornet, die protagonistische Heldin, wird in ein neues, vom Meer ungebenes Gebiet reisen. Dieses wird mit eigenen Herausforderungen, neuen Werkzeugen und selbstverständlich weiteren furchterregenden Boss-Gegnern aufwarten. Ein konkreteres Veröffentlichungsdatum neben dem genannten Jahreszeitraum 2026 wurde noch nicht genannt. Weitere Informationen sollen im Laufe der Entwicklung folgen.

Dieser Blick in die Zukunft der Silksong-Welt folgt direkt auf den jüngsten Erfolg des Spiels. Erst vor einer Woche gewann Hollow Knight: Silksong bei den Game Awards 2025 die Auszeichnung als „Bestes Action/Adventure Spiel“. Das lange erwartete Spin-off, das im September 2025 nach Jahren der Vorfreude endlich erschien, wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen gefeiert und hat sich bereits einen Platz unter den Genre-Klassikern gesichert. Auch bei uns in der Redaktion kam der Titel enorm gut an.

Die Ankündigung von „Sea of Sorrow“ dürfte die leidenschaftliche Fangemeinde glücklich machen. In dem ersten Trailer zu der Erweiterung, sehen wir jedoch noch kein Gameplay, geschweige denn neue Gegner. Insofern müssen wir uns da noch etwas gedulden.

Quelle: Team Cherry

Bild: 2025 © Team Cherry

Tags: dlc, hollow knight silksong, Hollow knight, Silksong, Team Cherry
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

