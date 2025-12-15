Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in den Kalenderwochen 51 und 52.2025 sowie 1.2026

Ladies und Gentlemen, wir haben hier die letzte Releasevorschau von 2025. Da um Weihnachten herum und zu Beginn des neuen Jahres nicht viele neue Spiele erscheinen, fassen wir sie in dieser Ausgabe alle zusammen und gehen dann in eine Pause bis zur zweiten Kalenderwoche von 2026. Also hier sind sie, die letzten Neuerscheinungen des Jahres und die ersten zwei Spiele von 2026.

Die letzte Releasevorschau von 2025

Bearly Brave (PC) – 15. Dezember

Ein Roguelike Deckbuilder mit süßen Kuscheltieren.

Tomba! 2: The Evil Swine Return Special Edition (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 15. Dezember

Remaster eines 3D-Platformer-Klassikers.

Espire: MR Missions (MetaQuest) – 16. Dezember

Ein VR-Shooter, der euer Wohnzimmer in die Spielwelt verwandelt.

Pioner (PC) – 16. Dezember

Ein düsterer Survival-MMO-Shooter in einer postapokalyptischen Welt.

DRINK HUMAN BEANS (PC) – 17. Dezember

Ein Adventure über eine tödliche KI, die euch an den Kragen will.

Splitgate: Arena Reloaded (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 17. Dezember

Das Beste aus Splitgate 1 und 2 wird in diesem Komplettpaket fusioniert.

Gear.Club Unlimited 3 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 18. Dezember

Rennspielfans bekommen kurz vor Ende des Jahres noch mal neues Futter.

Varthos – Heir to the Throne (PC) – 18. Dezember

Ein Topdown Action RPG mit einem Roguelite-Twist.

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes (PC, PS5, XSX) – 19. Dezember

DLC passend zum dritten Teil der Filmreihe.

Hello Kitty Skyland (MetaQuest) – 22. Dezember

Ein VR Social Game für die Kleinsten.

Infinity (Gameboy Color) – 22. Dezember

Tatsächlich ein neues Spiel für den Gameboy Color, ein damals eingestampftes RPG, welches nun doch das Licht der Welt erblickt.

Melted Time (PC) – 1. Januar 2026

Ein Puzzle Platformer mit einer brennenden Kerze, die Zeit rennt also, bevor sie schmilzt.

Shoot for the Moon (PC) – 1. Januar 2026

Ein arcadiger Action Platformer in Pixeloptik.

Und das war es mit der Releasevorschau für 2025. Wir hoffen, ihr begleitet uns auch in 2026 auf unserer Reise durch alle Neuankündigungen. Wir wünschen euch bis dahin ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann.

Titelbild: 2025 © Ubisoft | 2025 © Incube Games