Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚The Long Walk – Todesmarsch‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

In THE LONG WALK – TODESMARSCH entwirft Regisseur Francis Lawrence ein düsteres Zukunftsszenario, in dem Hoffnung und Verzweiflung untrennbar miteinander verbunden sind. In einem totalitären Polizeistaat gilt der jährlich stattfindende „Long Walk“ als einzige Möglichkeit für junge Männer, der Armut zu entkommen und sich ein besseres Leben zu erkämpfen. Doch der Preis ist hoch: Nur ein einziger Teilnehmer kann gewinnen, während alle anderen den Wettkampf mit ihrem Leben bezahlen.

Der Film begleitet eine Gruppe junger Männer, die sich diesem grausamen Wettbewerb stellen und dabei nicht nur körperliche Grenzen überschreiten, sondern auch moralische und emotionale Entscheidungen treffen müssen. Zwischen dem Wunsch nach Freiheit, Anerkennung und einem Leben ohne Angst entfaltet sich ein gnadenloser Überlebenskampf, der die Brutalität des Systems schonungslos offenlegt. Basierend auf Stephen Kings Roman wird THE LONG WALK – TODESMARSCH zu einem intensiven, spannungsgeladenen Filmerlebnis, das Fragen nach Macht, Menschlichkeit und dem Wert des Lebens aufwirft.

© 2025 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / ab 24. Dezember 2025 als DVD, Blu-ray, limitiertes 4K UHD Steelbook sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

The Long Walk - Todesmarsch Wir verlosen zusammen mit LEONINE Distribution GmbH zum Heimkinostart von The Long Walk – Todesmarsch insgesamt zwei Exemplare als Blu-ray für euch. Gewinner:in 01-02: 1x The Long Walk – Todesmarsch als Blu-ray

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Der Meister der Horror-Thriller Welche Stephen King-Verfilmung findest du bisher am besten und vor allem warum?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Distribution GmbH für die Bereitstellung der Preise.