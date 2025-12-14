Gewinnspiel – Wir verlosen 1x ‚Kirby Air Riders‘ plus Merchandise-Paket (Nintendo Deutschland)

Mit Kirby Air Riders feiert ein lang erwarteter Klassiker sein Comeback und bringt das beliebte Fun-Racer-Konzept von Kirby Air Ride in moderner Form exklusiv auf die Nintendo Switch 2 zurück. Nintendo, Bandai Namco Studios und Sora schaffen dabei den Spagat zwischen Nostalgie und frischen Ideen: Das Spiel wirkt vertraut, überrascht aber gleichzeitig mit überraschender spielerischer Tiefe. Besonders die ungewöhnliche Entscheidung, komplett auf ein Gaspedal zu verzichten, prägt das Gameplay maßgeblich. Statt Tempo zu steuern, liegt der Fokus auf Kontrolle, Timing und präziser Fahrtechnik – vor allem beim anspruchsvollen Drift-System, das gekonntes Fahren spürbar belohnt.

Das Herzstück von Kirby Air Riders ist seine enorme Vielfalt. Mehrere eigenständige Spielmodi sorgen für Abwechslung und unterschiedliche Spielerlebnisse. Der kultige City-Trial-Modus kombiniert freies Erkunden, Risiko-Belohnungs-Mechaniken und wechselnde Endevents zu einem spannenden, fast battle-royale-artigen Erlebnis. Der chaotische Top-Ride-Modus setzt auf rasante Draufsicht-Rennen, kurze Strecken und schnelle Sessions, während der klassische Air-Ride-Modus traditionellere Rennen mit hohem Anspruch an Fahrtechnik bietet. Ergänzt wird das Ganze durch den Road-Trip-Modus, eine kampagnenartige Erfahrung mit Bossen, Progression und leichten Story-Elementen.

Zahlreiche freischaltbare Fahrzeuge, Charaktere, kosmetische Inhalte und Musikstücke sorgen für langfristige Motivation – ganz ohne DLCs oder Mikrotransaktionen. Optisch präsentiert sich das Spiel bunt, charmant und typisch Kirby, auch wenn es technisch nicht immer das volle Potenzial der neuen Hardware ausschöpft. Dafür überzeugen Performance, Soundtrack sowie ein stabiler Online-Mehrspielermodus für bis zu 16 Spieler. Kirby Air Riders ist damit ein zugänglicher, aber überraschend tiefgehender Fun-Racer, der sowohl Fans des Originals als auch Neueinsteiger begeistert und sich als ernstzunehmende Alternative zu Mario Kart positioniert.

