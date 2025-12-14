Close

Aktuelle News

Gewinnspiel – Wir verlosen 1x ‚Kirby Air Riders‘ plus Merchandise-Paket (Nintendo Deutschland)

von Tobias Liesenhoffam
1 Comment

Mit Kirby Air Riders feiert ein lang erwarteter Klassiker sein Comeback und bringt das beliebte Fun-Racer-Konzept von Kirby Air Ride in moderner Form exklusiv auf die Nintendo Switch 2 zurück. Nintendo, Bandai Namco Studios und Sora schaffen dabei den Spagat zwischen Nostalgie und frischen Ideen: Das Spiel wirkt vertraut, überrascht aber gleichzeitig mit überraschender spielerischer Tiefe. Besonders die ungewöhnliche Entscheidung, komplett auf ein Gaspedal zu verzichten, prägt das Gameplay maßgeblich. Statt Tempo zu steuern, liegt der Fokus auf Kontrolle, Timing und präziser Fahrtechnik – vor allem beim anspruchsvollen Drift-System, das gekonntes Fahren spürbar belohnt.

Das Herzstück von Kirby Air Riders ist seine enorme Vielfalt. Mehrere eigenständige Spielmodi sorgen für Abwechslung und unterschiedliche Spielerlebnisse. Der kultige City-Trial-Modus kombiniert freies Erkunden, Risiko-Belohnungs-Mechaniken und wechselnde Endevents zu einem spannenden, fast battle-royale-artigen Erlebnis. Der chaotische Top-Ride-Modus setzt auf rasante Draufsicht-Rennen, kurze Strecken und schnelle Sessions, während der klassische Air-Ride-Modus traditionellere Rennen mit hohem Anspruch an Fahrtechnik bietet. Ergänzt wird das Ganze durch den Road-Trip-Modus, eine kampagnenartige Erfahrung mit Bossen, Progression und leichten Story-Elementen.

Zahlreiche freischaltbare Fahrzeuge, Charaktere, kosmetische Inhalte und Musikstücke sorgen für langfristige Motivation – ganz ohne DLCs oder Mikrotransaktionen. Optisch präsentiert sich das Spiel bunt, charmant und typisch Kirby, auch wenn es technisch nicht immer das volle Potenzial der neuen Hardware ausschöpft. Dafür überzeugen Performance, Soundtrack sowie ein stabiler Online-Mehrspielermodus für bis zu 16 Spieler. Kirby Air Riders ist damit ein zugänglicher, aber überraschend tiefgehender Fun-Racer, der sowohl Fans des Originals als auch Neueinsteiger begeistert und sich als ernstzunehmende Alternative zu Mario Kart positioniert.

Test: Kirby Air Riders – Rasantes Fun-Racing-Chaos auf der Switch 2

© 2025 Nintendo Deutschland / seit 20. November 2025 für Nintendo Switch 2 sowie digital erhältlich!

 

Was gibt es zu gewinnen?

Kirby Air Riders

Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland ein Exemplar von Kirby Air Riders plus Merchandise-Paket für die Nintendo Switch 2.

Gewinner:in 01: 1x Kirby Air Riders (Nintendo Switch 2) plus Merchandise Paket

 

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Kirby in voller Bandbreite

Welches Spiel mit oder von Kirby findest du bisher am besten und vor allem warum?

 

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 22. Dezember 2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.

Tags: Nintendo, Gewinnspiel, Kirby Air Riders
Tobias
Tobias Liesenhoff
This action will have consequences...

1 Kommentar

  1. Kirby und das Vergessene Land stellt aufgrund der Vielzahl an kreativen Ideen und versteckten Geheimnisse, der abwechslungsreichen Levels und der Mund-zu-Materie-Fähigkeit meinen persönlichen Favoriten des Franchises dar!

    Antworten

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

Danke für deinen Kommentar!

