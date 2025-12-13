Highguard – Das „One More Thing“ der Game Awards sorgt für Diskussionsstoff und Kritik

„One More Thing“ ist eine Phrase, die bei Gamingpräsentationen und -veranstaltungen unter Fans für Aufruhr sorgt. Normalerweise bedeutet dies nämlich, dass nun am Ende einer Show noch ein außergewöhnliches Spiel vorgestellt wird. Auch bei den Game Awards 2025 gab es ein „One Last Thing“, doch bereits während der Trailer über den Bildschirm flimmerte, wurden einige enttäuschte Stimmen laut. Denn Highguard, so der Name des angekündigten Spiels, ist ein recht banal wirkender Heldenshooter.

Ist Highguard die Enttäuschung der Game Awards?

Über 7000 Dislikes unter dem Ankündigungstrailer von Highguard auf dem Kanal von thegameawards und 4000 Dislikes auf dem offiziellen Kanal sprechen wohl Bände. Geoff Keighley leitet die Ankündigung mit einem gewissen Hype ein, indem er davon berichtet, dass ehemalige Entwickler*innen von Apex Legends und Titanfall an diesem Spiel beteiligt sind. Warum sind also die Reaktionen jetzt eher gesammelt auf der negativen Seite? Grund dürfte wohl die Tatsache sein, dass es sich um einen Heldenshooter handelt. Ein Genre, welches mittlerweile nicht mehr den Hype erfährt, den es zum Beispiel noch zu Zeiten von Overwatch erhalten hatte.

Dem Spiel hilft auch nicht, dass der Trailer kaum Innovation verspricht. Gezeigt wird ein Mix aus moderner Science Fiction und Fantasy-Elementen, so gibt es also Reittiere, magische Fähigkeiten und legendäre Schwerter, aber auch Raumschiffe, futuristische Barrieren und Feuerwaffen. Alles in allem erinnert diese Ankündigung viele Gamer an Concord, welches auch als die neue Heldenshooter-Hoffnung angekündigt wurde, das Ende von diesem Lied kennen wir aber natürlich.

So ist die Kombination aus einem eher unbeliebten Genre, einem sehr uninspiriert wirkendem Gameplay und einem künstlich erzeugten Hype vor der Ankündigung ein Mix aus Gründen dafür, weshalb die Community dieses Spiel nicht besonders wohlwollend aufnimmt. Zudem wird das Spiel als Free-to-Play-Titel am 26. Januar erscheinen, was auch argwöhnisch werden lässt, was die Monetarisierungspläne eines solchen Projekts angeht.

Und so wirkte es am Ende der Awardshow, als hätte das Team um Highguard ordentlich in die Tasche gegriffen, um als das „One Last Thing“ der Game Awards präsentiert zu werden. Wir werden dieses Projekt, besonders aufgrund des Aufruhrs um seine Ankündigung, mit Interesse verfolgen.

Quelle: Wildlight Entertainment

Titelbild: 2025 © Wildlight Entertainment