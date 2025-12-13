Close

Aktuelle News

Bis zur Glotze – Die Gewinner der Game Awards: Aber berechtigt? | Folge 178

von Christian Koitkaam
0 Comments
Die Game Awards sind durch und sorgen für Gesprächsstoff! Denn Clair Obscure hat einen Rekord aufgestellt und gleich 9 Awards abgesahnt. Darüber müssen wir in Bis zur Glotze unbedingt sprechen!

 

Clair Obscure räumt ab!

Die Game Awards standen an und wir sprechen über die über 3-stündige Show. Wir gehen sämtliche Kategorien durch und debattieren, ob jeder Award für das französische Studio so in Ordnung geht, oder ob es nicht schon too much war. Denn wie in jedem Jahr diskutiert auch das Netz sehr munter. Tobias und Christian sind ebenfalls große Fans des RPG’s, aber in der anderen Kategorie gehen die Meinung von denen der TGA-Jury doch etwas auseinander. Aber nicht nur um die Gewinner soll es gehen.

Wir sprechen auch sehr ausgiebig über das ganze Drumherum. Denn zugunsten der Neuankündigungen wurden so manche Gewinnvorstellungen sehr schnell abgefrühstückt und wenig gewürdigt. Das kannten wir schon von vorigen Shows, aber da scheint es keine Veränderungen zu geben. Neben den Muppets war auch Hollywood vertreten und sorgten für Stimmung, wenn auch auf sehr cringe Art und Weise. Aber alles, was es dazu zu sagen gibt, erfahrt ihr in Folge 178!

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi
Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Podcast, game awards, The Game Awards, Bis zur Glotze
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

