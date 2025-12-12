Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Remake des ersten Teils angekündigt

Auf den Game Awards 2025 wurde die Rückkehr einer Ikone gefeiert: Lara Croft isr zurück mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Es handelt sich dabei um ein Remake des allerersten Tomb-Raider-Abenteuers von 1996. Die Ankündigung war von einem Leak überschattet, bei dem Stunden vor der offiziellen Preisverleihung Cover-Arts und Screenshots des Spiels im Internet auftauchten.

Vom Leak zur offiziellen Enthüllung

Bereits am Tag der Game Awards, dem 11. Dezember 2025, tauchten auf Videospiel-Foren wie ResetEra erste Bilder auf. Sie zeigten eine neue Version von Lara Croft, deren Design eine Brücke zwischen ihrem klassischen, Polygon-Look der 90er Jahre und dem realistischeren Erscheinungsbild der jüngsten Reboot-Trilogie schlägt. Die auf den geleakten Bildern zu sehende Pose von Lara stimmte exakt mit einer Silhouette überein, die zuvor im offiziellen Teaser der Game Awards gezeigt worden war.

Die offizielle Bestätigung folgte während der Live-Show. Neben Legacy of Atlantis wurde mit Tomb Raider: Catalyst ein weiteres, für 2027 geplantes Spiel angekündigt.

Legacy of Atlantis wird mehr sein als eine grafische Überarbeitung. Das Remake wird die ursprüngliche Handlung des ersten Spiels neu verorten und sie offenbar chronologisch nach den Ereignissen der Origin-Story aus der letzten Trilogie (2013-2018) ansiedeln. Der Titel ist für 2026 geplant.

Herausforderungen für den Entwickler

Die Ankündigung kommt in einer turbulenten Zeit für das Entwicklerstudio Crystal Dynamics. Das Studio hat im Jahr 2025 mehrere Entlassungswellen erlebt, unter anderem nach der Absage des Projekts Perfect Dark für Xbox.

Die Game Awards machten auch deutlich, dass Legacy of Atlantis nur ein Teil einer größeren WIederbelebung der Marke ist. Geplant ist ein zusammenhängendes „Tomb Raider“-Universum:

Tomb Raider: Catalyst (2027): Ein weiteres angekündigtes Spiel.

Live-Action-Serie bei Amazon: In Produktion mit Game of Thrones-Star Sophie Turner als Lara Croft. Die Serie soll laut Produktionsfirma Story Kitchen „das Franchise in großem Maßstab neu erfinden“ und eine Verbindung zu den Videospielen schaffen.

Spannend dürfte sein, wie das Original in die Moderne transportiert wird und inwiefern sich das Spiel auch spielerisch entwickelt. Oder könnt ihr euch die Tank-Steuerung im neuen Teil erneut vorstellen?

