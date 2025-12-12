Tomb Raider: Catalyst – Neben dem Remake kommt auch ein komplett neues Abenteuer mit Lara Croft!

Bei den Game Awards 2025 hat Crystal Dynamics gemeinsam mit Amazon Game Studios die Zukunft der Tomb Raider-Reihe enthüllt. Im Mittelpunkt steht Tomb Raider: Catalyst, das für 2027 angekündigte, nächste große Hauptwerk der Serie.

Neben diesem neuen Kapitel wurde mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis für 2026 auch ein modernes Re-Imagining des allerersten Spiels von 1996 vorgestellt. Beide Spiele werden von der erfahrenen Schauspielerin Alix Wilton Regan synchronisiert, die Lara Croft ihre Stimme leiht.

Lara ist zurück!

Tomb Raider: Catalyst führt Lara Croft nach Nordindien. Die Handlung setzt nach einem „mythischen Kataklysmus“ ein, der uralte Geheimnisse freisetzt und geheimnisvolle Wächterkräfte erweckt hat. Als die berüchtigtsten Schatzjäger der Welt in der Region eintreffen, muss Lara die unter der zerklüfteten Landschaft begrabene Wahrheit aufdecken. In einem Wettlauf gegen die Zeit und ihre neuen Wiedersacher muss sie entscheiden, wem sie vertrauen kann, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern.

Das Spiel verspricht, die bislang größte und abwechslungsreichste Spielwelt der Serie zu werden. Dichte Dschungel, hohe Berge und uralte Ruinen sollen dabei es dabei zu erkunden geben. Ein neues, am Handgelenk getragenes Enterhaken-Gadget wird ihr nicht nur bei der Fortbewegung, sondern wohl auch im Kampf helfen.

Wir müssen uns noch gedulden

Catalyst wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint für PC (über Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Ankündigung markiert den ambitionierten nächsten Schritt für das Franchise unter der Hand von Amazon Game Studios. Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Game Studios, betonte, dass diese Projekte das Engagement für „reiche, geschichtengetriebene Erlebnisse“ widerspiegeln, die sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger ansprechen sollen.

Im generellen Look, sowohl bei Lara, als auch der Welt, scheint man sich aber sehr an den alten Teilen zu orientieren. Das Spiel soll 2027 erscheinen. Somit müssen wir noch einige Zeit auf Laras Ausflug warten.

Quelle: The Game Awards

Bild: 2025 © Amazon Game Studios