The Game Awards – Alle Gewinner in der Übersicht

In einer denkwürdigen Nacht im Peacock Theater in Los Angeles hat das französische Indie-Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 bei den Game Awards 2025 einen historischen Triumph gefeiert. Das Debüt des Studios Sandfall Interactive gewann nicht nur den begehrten Titel „Game of the Year“, sondern sicherte sich insgesamt neun Auszeichnungen. So viele Siege sicherte sich bislang kein Titel.

Die Gewinner der Game Awards 2025: Die vollständige Liste

Natürlich gab es noch weitaus mehr Kategorien. Nicht nur, aber vor allem Clair Obscure räumte ordentlich ab. Wir haben für euch aber alle weiteren Kategorien und deren Gewinner zusammengefasst!

Die Hauptkategorien Kategorie Gewinner Game of the Year (Spiel des Jahres) Clair Obscur: Expedition 33 Best Game Direction (Beste Spielführung) Clair Obscur: Expedition 33 Best Narrative (Beste Erzählung) Clair Obscur: Expedition 33 Best Art Direction (Beste künstlerische Leitung) Clair Obscur: Expedition 33 Best Score and Music (Beste Musik) Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33) Best Audio Design (Bestes Audio-Design) Battlefield 6 Best Performance (Beste Leistung) Jennifer English als Maelle (Clair Obscur: Expedition 33) Players‘ Voice (Publikumspreis) Wuthering Waves

Beste Spiele nach Genre

Kategorie Gewinner Best Action Game (Bestes Action-Spiel) Hades II Best Action/Adventure Game (Bestes Action-Adventure) Hollow Knight: Silksong Best RPG (Bestes Rollenspiel) Clair Obscur: Expedition 33 Best Fighting Game (Bestes Kampfspiel) Fatal Fury: City of the Wolves Best Family Game (Bestes Familienspiel) Donkey Kong Bananza Best Sim/Strategy Game (Bestes Simulations-/Strategiespiel) FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles Best Sports/Racing Game (Bestes Sport-/Rennspiel) Mario Kart World Best Multiplayer Game (Bestes Multiplayer-Spiel) Arc Raiders

Weitere wichtige Kategorien

Kategorie Gewinner Best Independent Game (Bestes Indie-Spiel) Clair Obscur: Expedition 33 Best Debut Indie Game (Bestes Indie-Debüt) Clair Obscur: Expedition 33 Best Ongoing Game (Bestes laufendes Spiel) No Man’s Sky Best Community Support (Beste Community-Unterstützung) Baldur’s Gate 3 Best Mobile Game (Bestes Mobile-Spiel) Umamusume: Pretty Derby Best VR/AR Game (Bestes VR/AR-Spiel) The Midnight Walk Most Anticipated Game (Meist erwartetes Spiel) Grand Theft Auto VI Innovation in Accessibility (Innovation in Zugänglichkeit) Doom: The Dark Ages Games for Impact (Spiele mit gesellschaftlicher Wirkung) South of Midnight Best Adaptation (Beste Adaption) The Last of Us: Season 2

Auszeichnungen für Creator und Esports