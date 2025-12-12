The Game Awards – Alle Gewinner in der Übersicht

In einer denkwürdigen Nacht im Peacock Theater in Los Angeles hat das französische Indie-Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 bei den Game Awards 2025 einen historischen Triumph gefeiert. Das Debüt des Studios Sandfall Interactive gewann nicht nur den begehrten Titel „Game of the Year“, sondern sicherte sich insgesamt neun Auszeichnungen. So viele Siege sicherte sich bislang kein Titel.
Die Gewinner der Game Awards 2025: Die vollständige Liste
Natürlich gab es noch weitaus mehr Kategorien. Nicht nur, aber vor allem Clair Obscure räumte ordentlich ab. Wir haben für euch aber alle weiteren Kategorien und deren Gewinner zusammengefasst!
Die Hauptkategorien
|Kategorie
|Gewinner
|Game of the Year (Spiel des Jahres)
|Clair Obscur: Expedition 33
|Best Game Direction (Beste Spielführung)
|Clair Obscur: Expedition 33
|Best Narrative (Beste Erzählung)
|Clair Obscur: Expedition 33
|Best Art Direction (Beste künstlerische Leitung)
|Clair Obscur: Expedition 33
|Best Score and Music (Beste Musik)
|Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33)
|Best Audio Design (Bestes Audio-Design)
|Battlefield 6
|Best Performance (Beste Leistung)
|Jennifer English als Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
|Players‘ Voice (Publikumspreis)
|Wuthering Waves
Beste Spiele nach Genre
|Kategorie
|Gewinner
|Best Action Game (Bestes Action-Spiel)
|Hades II
|Best Action/Adventure Game (Bestes Action-Adventure)
|Hollow Knight: Silksong
|Best RPG (Bestes Rollenspiel)
|Clair Obscur: Expedition 33
|Best Fighting Game (Bestes Kampfspiel)
|Fatal Fury: City of the Wolves
|Best Family Game (Bestes Familienspiel)
|Donkey Kong Bananza
|Best Sim/Strategy Game (Bestes Simulations-/Strategiespiel)
|FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
|Best Sports/Racing Game (Bestes Sport-/Rennspiel)
|Mario Kart World
|Best Multiplayer Game (Bestes Multiplayer-Spiel)
|Arc Raiders
Weitere wichtige Kategorien
|Kategorie
|Gewinner
|Best Independent Game (Bestes Indie-Spiel)
|Clair Obscur: Expedition 33
|Best Debut Indie Game (Bestes Indie-Debüt)
|Clair Obscur: Expedition 33
|Best Ongoing Game (Bestes laufendes Spiel)
|No Man’s Sky
|Best Community Support (Beste Community-Unterstützung)
|Baldur’s Gate 3
|Best Mobile Game (Bestes Mobile-Spiel)
|Umamusume: Pretty Derby
|Best VR/AR Game (Bestes VR/AR-Spiel)
|The Midnight Walk
|Most Anticipated Game (Meist erwartetes Spiel)
|Grand Theft Auto VI
|Innovation in Accessibility (Innovation in Zugänglichkeit)
|Doom: The Dark Ages
|Games for Impact (Spiele mit gesellschaftlicher Wirkung)
|South of Midnight
|Best Adaptation (Beste Adaption)
|The Last of Us: Season 2
Auszeichnungen für Creator und Esports
|Kategorie
|Gewinner
|Content Creator of the Year (Content Creator des Jahres)
|MoistCr1TiKaL
|Best Esports Game (Bestes Esports-Spiel)
|Counter-Strike 2
|Best Esports Athlete (Bester Esports-Athlet)
|Chovy (Jeong Ji-hoon) – League of Legends
|Best Esports Team (Bestes Esports-Team)
|Team Vitality – Counter-Strike 2
|Game Changer (Besondere Auszeichnung)
|Girls Make Games
Ein Abend der Überraschungen und großen Reveals
Neben den Preisverleihungen waren die Game Awards auch eine Bühne für große Ankündigungen. Gezeigt wurden unter anderem erste Trailer für Control Resonant, den Nachfolger von Remedy’s Control, sowie für Divinity, das neue Projekt von Larian Studios, den Machern von Baldur’s Gate 3. Auch zwei neue Tomb Raider-Spiele wurden angekündigt. Eines davon ist ein gänzlich neuer Titel, das andere Spiel ist ein Remake des ersten Teils. Letzter ist für 2026 geplant, während das ganz neue Abenteuer 2027 erscheinen soll.
Quelle: The Game Awards
Bild © The Game Awards