Aktuelle News

The Game Awards – Alle Gewinner in der Übersicht

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © The Game Awards

In einer denkwürdigen Nacht im Peacock Theater in Los Angeles hat das französische Indie-Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 bei den Game Awards 2025 einen historischen Triumph gefeiert. Das Debüt des Studios Sandfall Interactive gewann nicht nur den begehrten Titel „Game of the Year“, sondern sicherte sich insgesamt neun Auszeichnungen. So viele Siege sicherte sich bislang kein Titel.

 

Die Gewinner der Game Awards 2025: Die vollständige Liste

Natürlich gab es noch weitaus mehr Kategorien. Nicht nur, aber vor allem Clair Obscure räumte ordentlich ab. Wir haben für euch aber alle weiteren Kategorien und deren Gewinner zusammengefasst!

Die Hauptkategorien

Kategorie Gewinner
Game of the Year (Spiel des Jahres) Clair Obscur: Expedition 33
Best Game Direction (Beste Spielführung) Clair Obscur: Expedition 33
Best Narrative (Beste Erzählung) Clair Obscur: Expedition 33
Best Art Direction (Beste künstlerische Leitung) Clair Obscur: Expedition 33
Best Score and Music (Beste Musik) Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33)
Best Audio Design (Bestes Audio-Design) Battlefield 6
Best Performance (Beste Leistung) Jennifer English als Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
Players‘ Voice (Publikumspreis) Wuthering Waves

Beste Spiele nach Genre

Kategorie Gewinner
Best Action Game (Bestes Action-Spiel) Hades II
Best Action/Adventure Game (Bestes Action-Adventure) Hollow Knight: Silksong
Best RPG (Bestes Rollenspiel) Clair Obscur: Expedition 33
Best Fighting Game (Bestes Kampfspiel) Fatal Fury: City of the Wolves
Best Family Game (Bestes Familienspiel) Donkey Kong Bananza
Best Sim/Strategy Game (Bestes Simulations-/Strategiespiel) FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
Best Sports/Racing Game (Bestes Sport-/Rennspiel) Mario Kart World
Best Multiplayer Game (Bestes Multiplayer-Spiel) Arc Raiders

Weitere wichtige Kategorien

Kategorie Gewinner
Best Independent Game (Bestes Indie-Spiel) Clair Obscur: Expedition 33
Best Debut Indie Game (Bestes Indie-Debüt) Clair Obscur: Expedition 33
Best Ongoing Game (Bestes laufendes Spiel) No Man’s Sky
Best Community Support (Beste Community-Unterstützung) Baldur’s Gate 3
Best Mobile Game (Bestes Mobile-Spiel) Umamusume: Pretty Derby
Best VR/AR Game (Bestes VR/AR-Spiel) The Midnight Walk
Most Anticipated Game (Meist erwartetes Spiel) Grand Theft Auto VI
Innovation in Accessibility (Innovation in Zugänglichkeit) Doom: The Dark Ages
Games for Impact (Spiele mit gesellschaftlicher Wirkung) South of Midnight
Best Adaptation (Beste Adaption) The Last of Us: Season 2

Auszeichnungen für Creator und Esports

Kategorie Gewinner
Content Creator of the Year (Content Creator des Jahres) MoistCr1TiKaL
Best Esports Game (Bestes Esports-Spiel) Counter-Strike 2
Best Esports Athlete (Bester Esports-Athlet) Chovy (Jeong Ji-hoon) – League of Legends
Best Esports Team (Bestes Esports-Team) Team Vitality – Counter-Strike 2
Game Changer (Besondere Auszeichnung) Girls Make Games

 

Ein Abend der Überraschungen und großen Reveals

Neben den Preisverleihungen waren die Game Awards auch eine Bühne für große Ankündigungen. Gezeigt wurden unter anderem erste Trailer für Control Resonant, den Nachfolger von Remedy’s Control, sowie für Divinity, das neue Projekt von Larian Studios, den Machern von Baldur’s Gate 3. Auch zwei neue Tomb Raider-Spiele wurden angekündigt. Eines davon ist ein gänzlich neuer Titel, das andere Spiel ist ein Remake des ersten Teils. Letzter ist für 2026 geplant, während das ganz neue Abenteuer 2027 erscheinen soll.

Quelle: The Game Awards

Bild © The Game Awards

Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

