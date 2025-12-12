Stupid Never Dies – Wildes Japano-Gemetzel mit einer Cheerleader-Sniperin und einem hippen Zombie

Wenn ein Spiel mit dem Namen Stupid Never Dies erscheint und dieses auch noch aus Japan kommt, dann darf man schon gewisse Erwartungen haben. Immerhin kommen aus diesem Land viele abgedrehte Sachen, Videospielpersönlichkeiten wie SUDA51 sind ein gutes Beispiel dafür. Der hat hier aber ausnahmsweise mal nicht seine Finger im Spiel, dafür aber eine andere bekannte Figur aus der Industrie.

Ehemaliger DMC-Producer werkelt nun an Stupid Never Dies

Hiroyuki Kobayashi war ehemals Programmierer und Producer bei Capcom, wo er unter anderem an Resident Evil, Dino Crisis und Devil May Cry mitgearbeitet und produziert hat. 2022 verließ er Capcom und schloss sich dem chinesischen Unternehmen NetEase an, wo im Oktober dann die Tochtergesellschaft GPTRACK 50 Studio gegründet wurde. Und mit diesem Studio bring Kobayashi nun diesen abgedrehten Titel heraus.

Stupid Never Dies wird ein chaotisches Beat’em’Up mit einem hippen Zombie in der Hauptrolle, der von einer Cheerleadering begleitet wird, die aber auch gleichzeitig Scharfschützin ist? Und dann sehen wir im Gameplay auch noch einen Werwolf. Außerdem gibt es Kotzeattacken, explodierende Zombiebeschwörungen und Bissangriffe, bei denen ihr Stücke der Gegner herausbeißt. Ja, es wird extrem abgefahren und absolut japanisch eben. Wie das Resultat schlussendlich aussieht und sich spielt, wissen wir im nächsten Jahr, dann erscheint es auf Steam und für die Playstation 5.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: GPTRACK 50

Titelbild: 2025 © GPTRACK 50