Star Wars: Galactic Racer – Macht euch bereit für neue „Now this is Pod Racing“-Memes

Es ist tatsächlich passiert, mit Star Wars: Galactic Racer bekommen endlich ein neues Pod Racing-Spiel. 1999 kam Star Wars Episode 1: Racer heraus und wurde zum Kulthit. Nicht nur brachte es sehr viele bis heute geläufige Memes zustande, es war auch noch ein richtig gutes Rennspiel im Star Wars-Universum. Und 27 Jahre später bekommen wir nun einen Nachfolger.

Star Wars: Galactic Racer ist nicht nur Pod Racing

Es war einer der besten Aspekte des eher sehr mittelmäßigen Star Wars: Episode 1. Pod Racing. Anakin nimmt an einem spannenden Rennen teil, welches kurz später für den PC, die Dreamcast, den Game Boy Color und vor allem dem N64 als Spiel erschien. Und anstatt einfach nur irgendein Lizenzschrott zu sein, gab man sich bei LucasArts tatsächlich Mühe und das Ergebnis war ein spannendes, rasantes Rennspiel.

Vor allem die hohen Geschwindigkeiten, die man erreichen konnte, die aber gleichzeitig auch ein hohes Risiko mit sich brachten, machten das Spiel außergewöhnlich. Wieviel DNA von damals nun in Star Wars: Galactic Racer vorhanden sein wird, das kann man nur erahnen.

Was wir aber wissen, ist, dass wir nicht bloß in den sogenannten Podracern sitzen werden. Im Trailer sehen wir auch andere Fluggefährte, mit denen wir Rennen austragen werden. Doch auch hier werden Unfälle in einem großen Schaden enden, wie wir bereits sehen können. Und außerdem werden wohl altbekannte Figuren wieder ihren Auftritt finden. Zumindest hat Sebulba, einer der Rennfahrer aus dem Racer von 1999, einen Gastauftritt am Ende des Trailers.

2026 werden wir dann erfahren, wie viel Star Wars Episode 1: Racer im neuen Rennspiel von LucasArts steckt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: LucasArts

Titelbild: 2025 © LucasArts