Aktuelle News

Star Wars Fate of the Old Republic – Aus KotOR wird FotOR

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Arcanaut Studios

Ein neues Star Wars-Rollenspiel mit dem Namen Star Wars Fate of the Old Republic steht in den Startlöchern. Und dieses soll nicht nur ein spiritueller Nachfolger zu Knights of the Old Republic werden, auch die Beteiligten sprechen für sich. Vor allem ein Name ist dabei besonders wichtig.

 

Macher von KotOR und Mass Effect arbeitet an Star Wars Fate of the Old Republic mit

Casey Hudson. Dieser Name wird einigen Star Wars-Fans sicher etwas sagen, aber auch Liebhaber von Mass Effect kennen diesen Namen. Er arbeitete bei BioWare wegweisen an Knights of the Old Republic und Mass Effect mit und hat nun ein neues Studio gegründet. Arcanaut Studios, Sitz in Kanada, arbeitet nun am neuen Rollenspiel im Star Wars-Universum. Über dieses Spiel wissen wir bisher recht wenig, denn außer einem cineastischen Trailer haben wir auf den Game Awards leider keine weiteren Informationen bekommen.

Der Trailer verrät uns nicht viel. Eine Weltraumpilotin landet mit ihrem Raumschiff auf einem düsteren, verregneten Planeten. In der Ferne ein gigantisches gestrandetes Raumschiff. Unsere Protagonistin betritt es, wir sehen eine Nahaufnahme von ihren Augen, dann blaues Licht von ihrem Lichtschwert. Und das war es. Wir werden auf neue Infos zum Spiel wohl noch eine Weile warten müssen. Nicht mal einen Releasezeitraum haben wir bekommen. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden, sollte es Neuigkeiten diesbezüglich geben.

Quelle: Arcanaut Studios

Titelbild: 2025 © Arcanaut Studios

Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

