Order of the Sinking Star – Neues Puzzle-Epos aus der Feder des Machers von Braid und The Witness

Braid und The Witness sind genau die richtigen Spiele für alle, die ihre Hirnzellen mal so richtig anstrengen möchten und nun kommt mit Order of the Sinking Star neues Puzzlefutter vom gleichen Entwickler. In diesem Titel werden einige der klassischsten Puzzleelemente der Videospielgeschichte zusammengewürfelt.

Vier Knobelwelten verschmelzen in Order of the Sinking Star zu einer

Jonathan Blow tut es mal wieder. 2008 erdachte er Braid, 2016 veröffentlichte er The Witness und jetzt bringt er sein drittes Puzzlespiel auf den Markt. Während der Game Awards wurde sein neues Projekt vorgestellt. Hier geht es um vier verschiedene Welten, in denen eine bestimmte Art von Rätsel vorherrscht. Schiebe- und Positionierungsrätsel im Norden, Spiegelrätsel im Osten, Rätsel mit teleportierenden Lichtstrahlen im Westen und Kugelschieberätsel im Süden. All diese vier Arten von Rätseln kennen wir schon zur Genüge, doch Blow verspricht über tausend von Hand gestaltete neue Varianten dieser Rätsel.

Interessant wird es, wenn diese verschiedenen Welten aufeinander treffen. Durch magische Ereignisse verschmelzen sie und die Protagonisten treffen aufeinander und müssen nun mit den kombinierten Elementen gemeinsam zur Lösung finden. 2026 können wir gemeinsam losrätseln.

